Narco: plata o plomo

Se atribuye al narcotraficante colombiano Pablo Escobar la expresión "plata o plomo", referido a los dos términos que el narco entiende en materia de negociación. Plata o plomo, o te soborno o te mato. Algo similar debe estar ocurriendo en España desde hace algún tiempo.

La detención a finales de 2024 del jefe antiblanqueo de la Policía Nacional con más de 20 millones de euros escondidos entre los muros de su chalet o la del jefe antidrogas de la policía de Valladolid hace unos meses contrastan con el desmantelamiento por el gobierno en 2022, del grupo de élite de la Guardia Civil OCON Sur, que desde su creación en 2018 arrinconó a las principales tramas del narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Sus ciento cincuenta agentes hicieron 12.800 detenciones e incautaron más de cien toneladas de droga. Cifras que han caído en picado desde entonces, según exponen los informes de la Fiscalía Especial Antidroga.

Si ahora vemos que solo hay plomo desde el bando de los malos y carencia de medios en el de los buenos, será que ha triunfado la plata. No entre los guardias civiles y policías nacionales que cada día siguen jugándose la vida y a veces alcanzándoles la muerte como el viernes al guardia P.G: y al capitán Jerónimo J.M. o hace dos años a sus compañeros de Barbate -que Dios los honre como ellos nos han honrado a nosotros con su servicio y sacrificio-, pero a algún sitio tiene que estar llegando.

Las guerras se hacen para ganarlas. El ministro y los altos mandos repiten el mantra de la guerra contra el narcotráfico. Los periodistas trasladan la cantilena. Pero qué mierda de guerra es esta en la que los criminales se desplazan a lomos de lanchas más grandes, más potentes y más resistentes que las de quienes representan al estado de Derecho. En la que los narcos disparan con fusiles de asalto Kalashnikov y nuestros hombres de la ley líbrense de disparar sus armas cortas no siendo que vayan a darle a alguien. No, esto no es una guerra, más bien parece que en el mismo bando están quienes en el cumplimiento del deber reciben el plomo y otros, en la política, sin uniforme o con él, la plata. Con Marruecos de por medio, otra vez, por cierto.

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