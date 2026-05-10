No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros (Jn14,18)

El artista contemporáneo estadounidense Larry Cole realizó en 2010 este acrílico sobre lienzo titulado Amor, creando una representación nueva y bastante inusual de la cruz. En ella podemos observar en la parte inferior, a un joven que no carga con una cruz, sino que está completamente dentro de ella, formando parte integral de la misma. Cristo resucitado extiende su mano para levantar al joven que lucha por liberarse de las aguas que lo arrastran (debilidades, miedos). Uno de los clavos de la crucifixión de Cristo es visible a la derecha.

La imagen refleja perfectamente las palabras que hoy escuchamos en el evangelio de Juan 14, 15-21. Jesús habla a sus discípulos antes de su partida y les transmite un mensaje de esperanza: "No os dejaré solos, volveré a vosotros". El concepto de Cristo extendiendo su mano para salvarnos es un tema central en el cristianismo.

En la imagen observamos también, que el mismo Cristo es sostenido por la mano de su Padre, quien se encuentra en la parte superior, recordándonos la unión entre ambos y la de ellos con nosotros: "…entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros (…) el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él".

Y siento que, al igual que en la pintura de Larry Cole, Cristo extiende su mano hacia mí, hacia todos nosotros.