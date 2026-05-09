Prioridad: Sanidad nacional

Hubo un tiempo en que muy pocos españoles sabían colocar Zamora en el mapa. No ha cambiado el percal, pero al menos ahora una escuálida mayoría sabe que es la única capital de provincia gobernada por Izquierda Unida, el legado de don Julio Anguita.

Hubo un tiempo en que Benavente era la paradiña obligada que Franco, Fraga y el resto de gallegos hacían para comerse unos huevos con chorizo de camino al Foro. El CyLoG o Centro de Transportes y Logística era sólo un sueño y no el altar del consumismo por internet que es hoy.

Tampoco el campo de Algeciras en que va camino de convertirse...

Hubo un tiempo en que Villalpando molaba más que Ibiza, las jeringuillas abonaban los arriates y los niños se fabricaban en la planta de arriba de la disco Abeto Rojo. Las mujeres eran guapas sin filtros de Instagram. No se movían como camioneros de Braganza, ni tenían dos morcillas de Burgos en lugar de labios. Los tíos malotes molaban con su camiseta del Brothers in Arms y los pijos seguidores de Hombres G con el polo Lacoste tenían su morbo.

Hubo un tiempo en el que, si cometías una falta de ortografía, como la mía de la semana pasada usando la forma verbal en inglés de modo incorrecto, el profesor te cascaba directamente un 4, In-su-fi-cien-te, en rojo y no se molestaba en leer el resto del examen.

Un tiempo lejano del que nada queda. Salvo la calvicie, que ya tiene solución en Turquía. La artrosis, más un cansancio cronificado y perenne, que se intenta ralentizar con una sobredosis de multivitamínicos y suplementos alimentarios que se van por el inodoro sin obrar milagritos. Y la meta inalcanzable de la jubilación. Lamento tener que ser yo quien agüe la fiesta, pero nuestro sistema de pensiones es inviable.

Lo mismo que nuestro otrora envidiable Sistema Nacional de Salud.

Y es que, hubo un tiempo en el que el bloque comunista de la Europa del este contaba con unas prestaciones públicas de calidad que cubrían todas las necesidades del ciudadano. Mientras que la Europa libre podía elegir entre quince marcas diferentes de chocolate y adquirir productos de lujo indispensables como el icónico bolso Jane Birkin de la firma Hermés. Nota a pie de párrafo: por el primer Jane Birkin se han pagado 7 millones de euros en subasta "porque no se trata sólo de un bolso, sino de la Mona Lisa de los bolsos".

No quiero que nadie acabe como Noelia. Abandonada por un Estado corrupto y putero que legaliza la eutanasia para ahorrarse pagar por los cuidados. Un Estado de cachondeo que va a blindar el aborto en la Constitución, pero no la ley de la dependencia o el que nuestros ancianos sean tratados con dignidad, respeto y compasión

Para competir con la calidad de vida tras el telón de acero, la Europa del norte primero, luego el resto, creó el Estado del Bienestar. Una cobertura sanitaria y educativa y un sistema de pensiones, subsidios por desempleo, subvenciones, becas y ayudas públicas para todo ciudadano. Fuera éste cigarra u hormiga.

En 1989 cayó el Muro de Berlín, así que para qué seguir despilfarrando recursos en chuminadas como un Sistema nacional de Salud, cuando existen necesidades más perentorias. Como crear una embajada de Castilla y León en Hawái o financiar una sesuda investigación académica que demuestre que Bob Marley nació en realidad en Arroyo de la Encomienda, justo donde hoy está el Rio Shopping.

Después del fraude del tío aquel con una mancha en la calva al que le regalaron el prestigiosísimo Nóbel de la Paz, y tras el monumental éxito del Wings of Change de los Scorpions y de un Monsters of Rock de auténtica locura en Moscú, las crisis endémicas del liberalismo económico acabaron por mandar nuestra sanidad pública definitivamente al carajo.

No se trata sólo del filósofo Illa y su cagada del siglo gestionando una zoonosis catalogada como pandemia por un organismo nada sospechoso de sectarismo ni de servidumbre a la mafia farmacéutica como es la Organización Mundial de la Salud. Tampoco del presidente andaluz, Juanma Bonilla, y su indolencia para cribar mamografías.

Ni de la ministra García. Quien como buena sabedora de que las encuestas aseguran que no va a repetir carguito, se ha postulado veloz para competir con Ayuso por liberar Madriz. Y que bla, bla, bla, critica hasta el hartazgo la privatización de la sanidad, pero no ha movido un dedo por derogar la ley de carácter nacional que la autoriza. No vaya a ser que se reyerten los de Quirón. O los de AstraZeneca. Sobre todo, ahora que estamos intimando con otro virus de esos de Champions League.

El hombre que amaba los árboles dejó para la posteridad un legado verde e inconmensurable que se disfruta con las sucesivas olas de calor. Donde hay árboles, la temperatura desciende dos y hasta cuatro grados. También dejó una herencia de esas con papelitos de colores, gracias a la que voy a poder operarme en una clínica privada. Dado que la desahuciada Seguridad Social no tiene tiempo, dinero, personal con vocación, ni ganas de hacerlo.

Pero resulta, que mi amiga Mari José, vecina también de Prado, pero no del Prado de Campos zamorano, sino del Prado del Rey de la gaditana sierra de Grazalema no tiene esa opción. La sanidad pública andaluza, que pagamos entre todos los españoles, está tan sin fondos, como la castellano y leonesa, y le ha fallado justo cuando más lo necesita. Con un fallo renal que se ha ido complicando tras sucesivos rechazos al trasplante de riñón, más un melanoma maligno. Y ahora de nuevo el cáncer, esta vez de mama.

No quiero que mi amiga acabe como Noelia.

No quiero que nadie acabe como Noelia. Abandonada por un Estado corrupto y putero que legaliza la eutanasia para ahorrarse pagar por los cuidados. Un Estado de cachondeo que va a blindar el aborto en la Constitución, pero no la ley de la dependencia o el que nuestros ancianos sean tratados con dignidad, respeto y compasión.

La muerte hay que regularla como una excepción, nunca como un derecho.

El único derecho inalienable es la vida. Por eso nuestra prioridad nacional tiene que ser un Sistema nacional de Salud, público y de calidad. Que brinde cobertura total y absoluta a todos los trabajadores y a su prole, por muy penosa y costosa que sea la dolencia, sin abocarlos por puro abandono institucional a desear la eutanasia para que sus familias dejen de sufrir.

Y si no queda dinero para el Benidorm Fest y Eurovisión, mejor, un ridículo menos.

Ganadera y escritora