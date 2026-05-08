De pérdidas

Zamora no puede permitirse el lujo de seguir cerrando establecimientos. Nos estamos quedando sin identidad. No es lo mismo un comercio de toda la vida, un comercio, por pequeño que sea, con ADN zamorano, que una franquicia, por necesarias que sean. El comercio de Zamora deja sus beneficios en Zamora, las franquicias se lo llevan fuera. Parece que no queremos enterarnos de la realidad y seguimos apostando por el comercio on line y por las franquicias que, poco a poco, han ido ganando terreno y fagocitando a lo nuestro, a lo que antes, no ha tanto, nos enorgullecía.

A diario vemos, con cierta impasibilidad, cómo se cierran establecimientos de todo tipo y nos quedamos tan oreados, como si no fuera con nosotros, cuando nos va más que la identidad en ello. Duele ver que tras tres o cuatro generaciones, por falta de relevo generacional o por lo que sea, establecimientos que forman parte del paisaje comercial de Zamora, se despiden definitivamente hasta agotar sus existencias.

El último en darnos la mala noticia ha sido Almacenes Victoria. Bien que lo siento, querido Ángel. El día que La Rosa de Oro, El Redondel, Oso D’Or, Sabina, Doña Jimena, Matos y Berjes, Pipols, Trecce, Danara, Pilar Muñoz o La Sirena bajen la trapa, apaga y vámonos. Espero y deseo de corazón que eso no ocurra nunca. Me resultaría muy difícil no poder echar una parrafada con Pablo y con Jesús y con Julio. Vamos camino de que así sea, desgraciadamente.

Me lo confesaba con cierta rabia un empresario del comercio hace unos días. "Carmen, de seguir como vamos, no tardará mucho en desaparecer el poco comercio que nos queda". Me cuesta creerlo, pero resulta que me dio razones a montones. Razones que van mermando la presencia del comercio en Zamora. Los bares y cafeterías no corren mejor suerte. Zamora se desamortiza, se despuebla, pero, hete aquí, que nuestros amados y nunca bien ponderados próceres están a otra cosa. Lo suyo no es lo nuestro, lo del común de los zamoranos que nos conformamos, o eso parece, con nuestra suerte. Mientras otros luchan y reivindican, nosotros esperamos que alguien nos venga a sacar las castañas del fuego. La cuenta d resultados arroja pérdidas irreparables. Así nos pinta, ¡en bastos!