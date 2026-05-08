Hay una pregunta que viene muchas veces a mi cabeza, pero que ya me he acostumbrado a espantar rápidamente: ¿Y si pasa algo? Es un miedo constante que tenemos todas las madres y padres, aunque sea de forma inconsciente. Pero lo importante es saber hacerle frente y, sobre todo, no transmitir esa sensación a los más pequeños, porque los niños, si les dejamos y les damos la oportunidad, en muchas ocasiones son más valientes y fuertes que nosotros.

Si queremos que la sociedad del futuro sea resolutiva y sepa afrontar todos los problemas que puedan llegar, tenemos que estallar ciertas burbujas. Nadie quiere que un niño sufra y lo pase mal, pero desde mi punto de vista tampoco pueden pasarse la infancia viviendo en una realidad paralela en la que todo es de color de rosa.

Sinceramente, creo que tienen que aprender que a veces en la vida pasan cosas malas, que deben ir desarrollando su capacidad de ser independientes, que tienen que caerse para descubrir que después hay que levantarse. Tienen también que saber qué es pasar un día sin sus padres porque se van de excursión con el colegio, o qué se siente al ir al dentista y entrar solos en la consulta. Porque cuando cruzan ciertas puertas, somos los padres los que lo pasamos mal y nos ponemos nerviosos por nuestros propios miedos. Ellos, realmente, lo que están haciendo es aprender y forjar su personalidad.

Educar es difícil y no hay normas, cada uno lo hace lo mejor que puede y cada niño además es un mundo, pero cuando me "ataca" la pregunta del millón siempre pienso que incluso sin salir de casa le pueden pasar mil cosas. También reconozco que hay ratos en los que me agobia la pregunta, sobre todo cuando viajamos a destinos lejanos y/o exóticos, pero entonces busco respuestas para las dudas, pongo remedios en todo lo que está en mi mano y el resto, como en el día a día, lo dejo a la elección de la suerte, el destino… o lo que sea.