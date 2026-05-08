No me consta, no lo recuerdo, o sea, que no quiero contestar a nada que me pueda comprometer…

En política, al menos en España, la mentira no se castiga porque ocultar la verdad o decir no me consta, o no lo recuerdo no tiene coste alguno. Ya sea en sede parlamentaria, en las innumerables comisiones de investigación que se montan en el Congreso y en el Senado, o incluso ante un tribunal, faltar a la verdad alegando desconocimiento no es mentir, solo es poner de manifiesto que estás padeciendo un principio de amnesia del que nadie te puede culpar.

Decir, como ha dicho Pedro Sánchez una y mil veces, no me consta, o no lo recuerdo, en política sale gratis; razón por la que son muchos los que se han subido al carro del "no me consta, o no me acuerdo" porque nadie quiere asumir ninguna responsabilidad ni cargar con "ningún muerto", salvo que se pueda demostrar que has sido tú quien te lo has llevado por delante.

Sin olvidarnos de la amnesia que, a juzgar por sus recientes declaraciones en los juzgados, deben padecer muchos de los ministros que acompañaron a Rajoy en sus gobiernos -sus comparecencias como testigos en el caso Kitchen han sido "para nota"- hoy, para empezar, me quiero referir a la "falta de memoria" que debe sufrir la señora Francina Armengol, la tercera autoridad del Estado -Presidenta del Congreso- pues, según ella, tal y como manifestó hace pocas fechas, no recuerda haber cruzado palabra alguna con el señor Koldo García, "asesor" del señor Ábalos cuando éste era ministro de Sánchez, y actualmente imputado por presunta corrupción, cohecho, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales en el caso que lleva su nombre.

Según consta en los informes elaborados por la UCO -Unidad Operativa Central de la Guardia Civil- la señora Armengol y el señor García, cuando en España todos nos protegíamos contra la COVID-19, se escribieron numerosos mensajes -al menos 65, según dichos informes- en los que hay constancia de que hablaron de mascarillas, de millones de euros, e, incluso, de que se dedicaron palabras que dos personas que no se conocen de nada no se suelen dedicar: según la información que obra en poder de la UCO, se cruzaron algún que otro "cariño" y algún "serás jodida", expresiones que no tienen desperdicio…

Está claro que en política no es que ya todo valga, es que la corrupción, la indecencia, el cinismo, la impostura… están tan al orden del día que ya nadie se cree eso de que la política, como decía Aristóteles: "es la actividad más noble que se puede ejercer en pro del bien común".

Hoy en día, gracias a la labor de los grupos operativos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y sobre todo al periodismo de investigación, más tarde o más temprano todo o casi todo se puede saber porque, a pesar de lo difícil que pueda resultar encontrar algún periodista de relumbrón que no esté "contaminado", ideológicamente hablando, afortunadamente hay espléndidos profesionales de la comunicación que dedican mucho tiempo y esfuerzos a recabar cuantos datos puedan acreditar que la información que dan es veraz; lo cual siempre es de agradecer.

Hace nada, una de las periodistas que más empeño está poniendo en destapar la podredumbre en la que lleva tiempo instalado nuestro presidente, Ketty Garat, ha presentado un libro, titulado: "Todos los hombres de Sánchez", que deja al descubierto las luchas internas, las ambiciones, los ajustes de cuentas y la increíble corrupción que ha rodeado a Pedro Sánchez desde que éste se marcó como objetivo alcanzar la Presidencia de la Nación.

En su último libro, con todo lujo de detalles, Ketty Garat da cuenta del entramado que empezó a montar Sánchez desde antes de lanzarse a la conquista del poder (sin ningún pudor y empleándose a fondo en la máxima que reza: "el fin justifica los medios"), hasta convertirlo en lo que la autora califica sin ambages: "la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia española". Una trama en la que Sánchez se ha valido de todo y de todos los que le han rodeado para hacer y deshacer a su antojo, sin que nadie se haya atrevido a contrariarle ¡Olé la democracia interna que debe imperar en el Gobierno y en el PSOE!

A lo largo de sus diferentes capítulos se ponen de manifiesto las lealtades, las traiciones, los sometimientos (que también los ha habido y los hay), y la degradación ética y moral que se palpa entre bambalinas en La Moncloa y en Ferraz. Una degradación que a muchos indigna pero que nadie se atreve a denunciar porque todos saben que llevarle la contraria al "puto amo" supone el ostracismo.

Pudiendo ser cierto que los ciudadanos de a pie no podemos hacer mucho por evitar que nos mientan y nos engañen, lo que no debemos tolerar, cuando podamos ser conscientes de que hemos sido víctimas de la mentira o del engaño, es que nos sigan mintiendo y engañando, porque por encima de todos los que puedan ostentar algún poder está el pueblo, que es en el que reside la soberanía nacional y, en consecuencia, el único que puede y debe corregir los errores y atropellos que puedan cometer o haber cometido los gobernantes.

Viendo lo que estamos viendo en los últimos tiempos en este nuestro querido país, en el que, como ha quedado dicho, mentir sale gratis, los ciudadanos deberíamos implicarnos un poco más y exigir a quienes nos gobiernan que no nos traten como si fuéramos imbéciles y, además, que nos den explicaciones de todo lo que, por mor del trabajo de los periodistas más íntegros, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, podamos llegar a conocer y no sea de recibo.

No me quiero extender más, porque relatar solo la décima parte de lo que manifestó hace unos días el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas Dávila, en el Tribunal Supremo, sobre los tejes y manejes de la trama de las mascarillas, o de lo que cuenta la señora Garat en su nuevo libro, podría servir para empezar a escribir y no parar, y no ha lugar.

Por ello, les invito a que, si lo consideran, estimados lectores, lean lo que, ya es público, se relata en los informes de la UCO sobre la "trama de las mascarillas" -primera pieza del "caso Koldo"- y echen un vistazo a lo que relata Ketty Garat en su libro. Cuando lo hayan hecho, estoy seguro que coincidirán conmigo en que hay motivos más que suficientes para exigir al señor Sánchez que se vaya y que nos deje en paz, de una vez.

¡País!