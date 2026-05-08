A la confianza le pasa lo mismo que al amor y a la autoridad, se tiene que ganar día a día, es difícil de recuperar cuando se pierde y no se puede imponer por ley y ni siquiera por la fuerza. La confianza es la esperanza, la creencia firme que se tiene de algo o de alguien y, más allá de las leyes, está presente en nuestra vida cotidiana, donde confiamos en el buen estado de la lechuga que acabamos de comprar como confía el frutero en recibir el dinero que confía en que tenemos cuando le extendemos una tarjeta de crédito. De la misma manera confiamos en nuestra pareja o en nuestros hijos, mucho más allá de documentos o de responsabilidades que establezca la ley. Es más, necesitamos la confianza como necesitamos respirar, porque no es suficiente para salir a la calle que la ley castigue a quien nos agreda; necesitamos confiar en que el resto de individuos que nos rodea no nos va a agredir, porque confiamos en que esos individuos son buena gente, tan buena como nosotros.

Si extrapolamos esta necesidad de confianza al ámbito político, el asunto se complica y mucho, sobre todo cuando, como ocurre ahora mismo, nos encontramos con el Hantavirus. Los gobernantes del Estado central y de las CC AA., y todos son Estado, nos pueden imponer mediante la legislación oportuna lo que tengan a bien, y ya lo hicieron la otra vez, aquella que casi es innombrable, pero que sobrevuela nuestro subconsciente, aunque este virus no sea como aquel. Pueden y deben. Ahora bien, no nos pueden exigir confianza a los ciudadanos, ni siquiera suplicarnos que la tengamos, porque la perdieron la otra vez.

Justo sería admitir que si se pierde la confianza puede volver a recuperarse. Claro, siempre y cuando los mismos implicados no se comporten igual que cuando nos llevaron a perder la confianza en ellos. Otra vez aparece un virus, otro distinto, pero un virus, y los mismos actores de entonces vuelven a hacer lo que ya hicieron. Otra vez nuestros políticos se tiran los trastos a la cabeza, otra vez aparecen los mismos expertos diciendo lo mismo, otra vez la desinformación, otra vez los medios de comunicación con titulares dispares, otra vez las llamadas a la calma de la población. Lo único novedoso es que ahora se tiran los trastos hasta los miembros del propio gobierno.

Así es difícil que los ciudadanos tengamos confianza en quienes rigen nuestros destinos, incluida la OMS, y mucho es que no empecemos a tener miedo, que, a fin de cuentas, puede ser irracional, pero es de cada uno y cada cual siente el que siente y esto no supone rechazar que se dé acogida a los pasajeros del crucero MV Hondius, faltaría más. El asunto son las formas.

Por mi parte, la guinda para acabar con la confianza que pudiera tener ha sido la aparición de Fernando Simón. El mismo que la otra vez dijo que habría dos o tres casos de contagio, el mismo que dijo que todo estaba bajo control, el mismo que rechazó de plano el uso de mascarillas; el mismo gran experto de entre los expertos vuelve a aparecer para decir, salvo en lo de las mascarillas, lo mismo que dijo.

Con estos mimbres, no es que no tengan derecho a pedirnos confianza, es que no tienen vergüenza cada vez que usan el término, como no la tienen cuando anteponen sus partidos a las necesidades de la población y cuando no sienten el menor sonrojo en exponer sus discrepancias en público. Como escribe Néstor Luján, "No es un deshonor ser absolutamente imbécil, pero es muy incómodo para los vecinos". Y los vecinos somos nosotros y no confiamos en tanto imbécil, o, al menos, cuando se comportan como tal.