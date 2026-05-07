Se necesitan hoteles

Cuánto me gustaría que Zamora tuviera el necesario tirón, más allá de la Semana Santa, de Fromago y de las recientemente clausuradas Edades del Hombre. Zamora con tirón suficiente todo el año a golpe de ideas y de poner en valor todo lo que atesora esta tierra, la capital y la provincia. De gastronomía y de paisaje vamos sobrados, Pero ni sabemos potenciarlo ni sabemos venderlo. Parece que se dice y se hace lo que hacen y dicen que debemos hacer tres o cuatro privilegiados que cuentan con el espaldarazo de las instituciones. Hay muchos, demasiados vendedores de humo que, como el perro del hortelano, ni comen las berzas ni las dejan comer. Eso sí, el momio es sólo para ellos.

Se ponen a organizar eventos sin caer en la cuenta de que no poseemos las necesarias infraestructuras hoteleras y que como consecuencia quienes nos vienen a ver se tienen que ir a pernoctar a otras ciudades. Salamanca se lleva la palma. Encima, el Parador de Turismo sigue cerrado. Hasta que a Paco Somoza no se le ocurra rehabilitar otro edificio singular y convertirlo en hotel, seguimos en precario. Los pisos turísticos no son la solución, no obstante, se están llevando el gato al agua en la mayoría de ciudades turísticas españolas, muy por encima de hoteles y hostales.

Necesitamos establecimientos hoteleros, pero a ver quién es el guapo que se lía la manta a la cabeza y se pone manos a la obra. Las administraciones no ayudan mucho que digamos para esos menesteres y los ánimos están por los suelos. Ya conocemos el maltrato constante que se hace a los autónomos, no les dan respiro. Así no hay quien se atreva a poner ladrillo alguno. El Ayuntamiento de Zamora tampoco es muy proclive a las ayudas. Prima más la ideología que la necesidad y así no vamos a ninguna parte.

El turismo en Zamora no puede circunscribirse a dos o a lo sumo tres actividades importantes a lo largo del año. Esa es una pobre manera de afrontar la realidad. En lugar de mirarnos al ombligo, ensanchemos el horizonte y miremos hacia otras ciudades, otras realidades, otras gentes. Demos paso a los jóvenes, pero no seamos tan ingratos como para dar de lado a la experiencia de los que la aportan, con todo el valor que tiene la que es considerada "madre de la ciencia".