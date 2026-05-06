Malversación de fondos

Escandaliza la frecuencia con la que los Presidentes de las Comunidades y con ellos todo su equipo de gobierno y la mayoría de los diputados que apoyan sus propuestas incumplen con su obligación y le echan la culpa al Gobierno central. La administración del Estado se clasifica en Central, Autonómica y Municipal. Esa mayor proximidad debía mejorar la situación. ¿Lo hace?

El caso de imprevisión de del Sr. Mazón es un ejemplo. El de los cánceres de mama en Andalucía también. Quizá no hubieran ocurrido de haber existido una eficaz respuesta judicial el caso de la "frutera de Madrid", la señora Díaz, responsable de la aplicación del protocolo que ella justifico diciendo: "total iban a morirse".

Ese "ahorro" en protección de la salud se acepta por los vivos, sobre todo si las víctimas son pobres o personas de más edad. Los pobres son esos pesados que molestan con sus peticiones: que si el salario es bajo, que si la comunidad no crea viviendas, que si la comunidad no crea centros públicos, que si la comunidad reduce el número de médicos, que si la comunidad no protege los montes, que si la comunidad …. Los pobres son unos "quejicas". Las personas de más edad ¿no decían los nazis que eran ya sólo un perjuicio para la sociedad? Muchos españoles – puros neonazis – piensan lo mismo. Por eso votan lo que votan, aunque las comunidades tengan transferidas esas competencias; la culpa sigue siendo del Sr. Sánchez. Es famosa la frase de los italianos: "¿piove, ¡porco gobierno!" (¿llueve? ¡mierda de gobierno!).

En el caso de la señora Díaz cabe la disculpa de que está demasiado ocupada en la "política internacional", aunque no es de su incumbencia, dedicada repartirle medallas al argentino de la motosierra, al equipo ciclista que representa a los genocidas invasores de Palestina unos incompetentes que aún no han logrado exterminar a todos los palestinos, al Sr. Trump que paga a los asesinos del ICE que asesinan a personas inocentes -supongo que para ahorrar al contribuyente el coste de un juicio justo -y secuestran a niños pequeños esos terroristas de cinco años que como sabe todo el mundo, están poniendo en peligro la seguridad diaria del resto de los habitantes de los EEUU y aun de la paz mundial. Eso sí; es "el faro de, mundo libre" definición que me recuerda la de Franco que era "la lucecita de El Pardo" que mantenía encendida para "cuidarnos".

En los incendios de Castilla León es verdad que hubo menos homicidios por irresponsabilidad que en el caso del señor Mazón, se ignora cuantos hubo por el desprecio a las enfermas con cáncer de mama en Andalucía. Quizá no se hubieran producido de haber sido eficaz la querella contra "la frutera" que es la que tiene la cifra más elevada.

Esos incendios han "coincidido" con la disminución de aplicación de recursos para la prevención de incendios, ¿Fue una "coincidencia" o las "consecuencia"? Esa inversión tenía además un interés social: el beneficio de disminución del paro evitando la de población en zonas despobladas. El aumento de la temperatura favorece los incendios y el perjuicio no es sólo económico, muchas personas pierden la vida aun los empleados antiincendios víctimas de esos "accidentes laborales" por falta de previsión.

No he logrado los datos de la superficie destruida por los incendios forestales en Castilla y León. Sólo el de que en 2025 alcanzaron cifras récord, del orden de 138.538 Ha, siete veces más que el promedio anual del último decenio, Significativo es el dato de que sólo se ejecutó el 48 % del presupuesto de 2025 ¿Por qué no se invirtió? ¿En qué se "gastó"? Las provincias más afectadas fueron las de Zamora y León, las más despobladas, allí fue donde ocurrieron los incendios más devastadores.

¿En cuántos millones de euros se valoran esas pérdidas? ¿Durante cuántos años se seguirá produciendo pérdidas hasta que se recupere lo destruido? ¿Cuál es el porcentaje dedicado a prevención y cual el destinado a apagar el fuego producido? Esos datos no los encuentro; no figuran en la contabilidad de la pérdida de patrimonio del que es responsable el Gobierno de Castilla-León, pero lo pagará toda la comunidad, sus votantes, por haber "ahorrado en prevención".

¿No es eso malversación de fondos? ¿No es un delito que queda impune? ¿No debió ser objeto de una querella de la sociedad civil, visto que la sociedad política "se llama a andanas"?

La sociedad civil ha presentado una querella ante el homicidio de las personas mayores en las residencias al aplica el protocolo de la Sr. Díaz. En el caso de los incendios de León y Zamora "esa gente" que vive en la España vaciada son "pobres". "Sale cara mantener"; no merece inversiones en prevenir los incendios. Gente jubilada, algo que para muchos tiene sinónimo de inútil. ¡Qué pena!

La Comunidad "aumenta el gasto" en apagar los incendios producidos, también necesario, pero "aumentar la inversión en prevenirlos" es mejor y más eficiente. Esos habitantes desatendidos dentro de poco tiempo tendrán una oportunidad de decidir a quien le dan su voto. Deberían aprovecharla.