Enseguida toman medidas

¡Qué sabrá Marlaska! ¡A tocino si lo untan! Qué Sabrá Marlaska de la Guardia Civil y sobre la Guardia Civil a la que constantemente agravia e infravalora. A la que ha sumido en la dejadez, el desdén político y la indefensión más absoluta a lo largo de su ya largo y retorcido mandato como ministro del Interior. Qué sabe Marlaska de la lealtad, la abnegación y la profesionalidad de los hombres y mujeres del Benemérito Instituto, desde el guardia civil más bisoño al general más bizarro. El aprecio del ministro Marlaska por la gran familia de la Guardia Civil, es inexistente. No habrá que esperar a que lo juzgue la historia, sus coetáneos ya lo están juzgando con el rigor que sus actos demandan.

Qué sabrá Marlaska del honor y sobre el honor, divisa y cualidad principal de la Guardia Civil. Qué sabrá Marlaska de la lealtad, el espíritu de sacrificio, la permanente actitud de servicio y el sentido del deber de la Guardia Civil, héroes silenciosos en un entorno político hostil. Todo ello le viene grande al ministro venido a menos como juez y como persona. Un personaje, Marlaska, que se torna siniestro, al que no se puede llevar la contraria, con el que no se puede discrepar. Discrepar con Marlaska tiene consecuencias, enseguida toma medidas.

Es lo que le ha ocurrido al General de División de la Benemérita, don Antonio Rodríguez-Medel Nieto, quien ocupaba importantes funciones en la Jefatura de Enseñanza. "Por discrepancias con el mando", que es tanto como decir con el ministro Marlaska, y antes de que las consecuencias se produjeran pidió el cese, a falta de dos años para pasar a la reserva y se fue. El motivo, al parecer, tratar de imponer una norma que beneficiaba a las mujeres en el seno de la Guardia Civil. No sabe Marlaska que la primera igualdad es la equidad. "La causa de la mujer es la del hombre: los dos se levantan o sucumben juntos", sobran los privilegios en función de la organización de nuestros cromosomas. Marlaska parece pensar y actuar de otra forma. La dejadez y la indefensión, compensados con el sentido del deber y el pundonor profesional. Y, de eso, ¿qué sabe Marlaska? Al general Rodríguez-Medel le sobra la dignidad que al ministro le hace falta.