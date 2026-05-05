Normas urbanísticas, casas prefabricadas y la ley de la selva

Están proliferando en los pueblos, a modo de nueva moda, el montaje, que no construcción, de casas prefabricadas de madera. Se colocan en suelo urbano, en solares de calles consolidadas, con edificaciones contiguas más o menos dignas de fachadas de piedra, de ladrillo o paredes enfoscadas. Y claro, la sorpresa que se lleva uno al verlas, es de infarto. De repente y por arte de birlibirloque, donde había un solar, aparece una construcción, en ocasiones con retranqueos inverosímiles, con fachadas exteriores completas en madera, luchando a base de violentos codazos con la estética de las contiguas ya existentes.

Yo no sé si esto es urbanísticamente legal o no. No soy experto en esta materia, solo ciudadano vulgar que recibe un impacto visual de tal calibre que en los ojos casi me salen moratones.

Lo que sí sé es que la Ley General de Urbanismo de Castilla y León dice en su artículo 31.3.C que en suelo urbano "No se permitirá ninguna construcción de uso residencial cuyas características no sean afines a las tradicionales en el Municipio, a causa de su altura, volumen, color, composición o materiales exteriores".

Que yo sepa, la madera como elemento exterior único de construcción de muros, no es una característica afín a los municipios de Zamora, quizás con alguna salvedad para edificaciones específicas de la comarca de Sanabria.

En definitiva, tanto tiempo y tanta lucha, reflejada y amparada en la práctica totalidad de normativa urbanística, con el objetivo de mantener tipologías constructivas que hagan de nuestros pueblos dignos representantes de las tradiciones y usos; tanta insistencia en promover un urbanismo que ayude a conservar unas señas de identidad propias y diferenciadas, para sucumbir ahora ante este fenómeno que, como caracteriza a nuestra sociedad actual, prima la rapidez o la inmediatez, en la ejecución sobre cualquier otra cosa. Es posible que también la economía, según los casos.

Yo no sé si la Junta de Castilla y León tiene que decir algo al respecto y comunicárselo de forma clara y urgente a ayuntamientos y diputaciones. Pero creo que, si se permiten estas nuevas construcciones en nuestros pueblos, desde el punto de vista urbanístico va a imperar la ley de la selva. O sea, ninguna ley. Y que campee libremente el que más pueda. Como resultado final, me temo, obtendremos un urbanismo inexistente, caleidoscópico y ecléctico en el peor de los sentidos posibles.

Justo Rubio