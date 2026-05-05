Militar en el optimismo

Con la que está cayendo, declararse optimista es aceptar que te traten de iluso, desinformado, o abducido por alguna secta, porque el optimismo nunca se vende bien, ni siquiera en la vida cotidiana. Si le preguntas a alguien que cómo le va la vida y contesta que muy bien, la conversación se acaba, eso sí, con un cierto resabio de que es un inconsciente, o un egoísta. Y, por supuesto, flota en el ambiente una cierta envidia. Los que realmente tienen un público mayoritario son los que se declaran pesimistas y cuanto más apocalípticos mejor. Dónde va a parar el juego que da quien te cuenta que su pareja le ha plantado unos cuernos como los del padre de Bambi frente a quien dice que está muy enamorado de su pareja.

El pesimismo genera pena, piedad y deseo de acompañar, siempre y cuando el pesimista no sea ni monotemático ni pesado, porque entonces ahí no funciona. Pero un pesimismo destilado y variopinto, que vaya desde la guerra del Golfo al desafecto de los hijos, da mucho juego para la conversación y para el acompañamiento. Además, si el pesimista se victimiza, es decir, si él no tiene la menor culpa de nada de lo que le pasa, entonces eso anima más a la condolencia, al consejo, aunque sea sobre la marcha, y hasta a una empatía impostada. Eso sí, si la victimización no es excesiva, porque entonces se convierte en un absoluto coñazo.

Fíjense si el pesimismo tiene éxito, que las películas y series que presentan a personajes de éxito económico y profesional, pero que tienen una vida personal de mierda, rodeados de infidelidades, traiciones, o enfermedades, son las más exitosos entre la población que ni por asomo podrá alcanzar ese nivel económico y social. Los ricos también lloran, así que los pesimistas se conforman con que al menos no están rodeados de tantos sinsabores, aunque tenga dificultades para pagar el recibo de la luz. Hasta estos niveles llega instalarse en el pesimismo; siempre podría ser peor.

Por eso yo no hablo de ser optimista, sino de militar en el optimismo, de tomar el optimismo como una profesión y, por lo tanto, como un hacer para que nos vaya lo mejor posible, a pesar de los pesares, y aún mejor si ya consideramos que nos va bien. El pesimismo acaba llevando a la dejadez puesto que se asume que todo lo que pasa escapa a cualquier acción que se pueda hacer dentro de la pequeñez con la que se siente el pesimista. Y la dejadez no arregla nada, pero le reconforta arropado en su manta de mala suerte. Sin embargo, militar en el optimismo exige saber por qué pasa lo que pasa, en nosotros y en el entorno, y hacer lo que esté a nuestro alcance para que mejore la situación, personal y general. En otras palabras, comprometerse activamente en esto que es la vida, porque, como escribe Juan Iturralde, "la cuestión no es cambiar el mundo de cualquier forma, sino elegir la mejor forma de cambiarlo". Y si vale para el mucho, cuánto más ha de valer para nuestro día a día, aunque no venda tanto como el pesimismo, pero da mucha tranquilidad para dormir bien.