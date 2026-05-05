En estado de alerta

Hemos transitado el puente del 1 de mayo como si no estuviera pasando lo que está pasando. Me refiero al problema de combustible a causa del cierre del Estrecho de Ormuz que, a estas alturas, nadie sabe si lo controla Irán o Estados Unidos. Hemos cogido el auto y como si no hubiera mañana nos hemos puesto a hacer kilómetros en busca de paisajes distintos y fundamentalmente playa, siempre que el tiempo haya dado una tregua, porque se puso muy cabezota con la lluvia, el granizo y las temperaturas por debajo de lo deseado en esta época del año.

No nos parecemos en nada a los españoles de hace unas décadas, me refiero a los previsores. Ahora vivimos al día, un poco a lo loco porque nos hemos dado cuenta que la vida es bella, sí, pero corta, y hay que exprimirla al máximo. Normalmente lo hacemos viajando, sin caer en la cuenta que las tensiones geopolíticas en Oriente Medio han elevado el riesgo de problemas energéticos a escala global, riesgo que pasa indefectiblemente por los precios y la disponibilidad de combustible. Las advertencias sobre los problemas de suministro son tan reales que han puesto a Europa, a esa Europa que nos es común, en alerta.

La peor parada parece ser Francia. Ya se sabe lo que aconseja el refrán: "Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar". En principio, parece ser que España garantiza el suministro, pero no creo yo que la cosa esté para sacar pecho y dar lecciones. Todo depende del lugar de procedencia del crudo y, al parecer, la mitad de la demanda francesa proviene de Oriente Medio.

Cierto que la situación no es exclusiva de Francia. Alemania también ha alertado de posibles problemas de suministro de gasolina, diésel y queroseno si el conflicto se prolonga debido a su dependencia del petróleo. Y parece que el conflicto se prolonga. Los ayatolás dan el asunto por ganado, mientras Trump blasona de lo mismo sin que la realidad le asista. Como la cosa siga así, y sigue, el suministro de crudo va a llegarnos por cuentagotas, si es que nos llega, imposibilitado la alegría de viajar que tenemos todos los españoles. Al estado de alerta de Europa le remito.