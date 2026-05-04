El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la líder opositora venezolana, María Corina Machado, tras una reunión en la Fundación Disenso, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press

Pero bueno ¿Qué nos pasa?... ¿Qué es eso de la "prioridad nacional"?… ¿Acaso los extranjeros que, buscando un futuro mejor, llegaron a España, encontraron trabajo, se acomodaron aquí y llevan tiempo residiendo entre nosotros y ayudándonos a sacar adelante el país (como están haciendo muchos españoles en otros lugares), no son dignos de toda consideración?...

Dejando claro que el tema de la inmigración es de una relevancia que trasciende más allá de la política, porque se debe contemplar teniendo básicamente en cuenta factores humanitarios, a veces la clase política en su afán por gobernar, o significarse, mete la pata más de la cuenta y crea problemas donde no los debería haber, como está sucediendo con el tema que nos ocupa, porque no es de recibo que existiendo normativa nacional al respecto se puedan cuestionar a nivel territorial los derechos de los extranjeros que residen en nuestro país.

El tema de la inmigración y de los derechos y deberes de los extranjeros, "aquí y en Sebastopol", se debe observar siempre teniendo en consideración el significado de algunas máximas que todos conocemos, pero que no todos practicamos, como son las que cito a continuación: "Vive y deja vivir"… "Hoy por ti y mañana por mí"… "No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti"…

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, conocida como Ley de Extranjería, regula los derechos, libertades e integración de los extranjeros no comunitarios en España, y establece el régimen de entrada, estancia, residencia, trabajo y situaciones de arraigo de los mismos a los efectos --a los ciudadanos de la UE se les aplica el régimen especial comunitario--

Concretamente, en su artículo 14.2, dicha ley establece que: "Los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles".

Así pues, a nivel nacional, todos los extranjeros residentes en España que cumplan las condiciones de residencia (con una mínima continuidad en el tiempo), empadronamiento, situación laboral y económica... que están establecidas, o se puedan llegar establecer, sea cual sea el lugar donde se hayan podido asentar, deben tener acceso, sin ningún tipo de discriminación, a las ayudas, servicios públicos y prestaciones sociales que pueda ofrecer el Estado y, en consecuencia, las comunidades autónomas, para todos los ciudadanos -españoles y extranjeros- que cumplan los requisitos que en cada caso se determinen. Otra cosa muy distinta es la casuística que se pueda dar en relación al resto de inmigrantes que, estando residiendo en España "de otras maneras", de momento, no hayan podido regularizar su situación en el país.

Teniendo en cuenta lo referido, no es asumible que el PP y VOX, para hacer posible la investidura de quienes ganaron las elecciones en Extremadura y en Aragón, hayan introducido en los programas de gobierno que han consensuado el término "prioridad nacional", como queriendo decir que hay ciudadanos de primera y de segunda clase, al establecer diferencias de trato entre los españoles y los extranjeros que residen entre nosotros.

Vaya por delante que a uno, visto lo que viene sucediendo en este país desde que Pedro Sánchez nos gobierna, ya nada le sorprende, porque sigue sin entender cómo es posible que la política nacional se haya convertido en lo que es: una pelea de gallos sin cabeza en la que todo vale, pues lo único que importa es alcanzar el poder ¡Lamentable!

Por eso ahora, siendo tan claro lo que determina la ley, que se haya sacado a la palestra el término "prioridad nacional", por mera imposición de VOX al PP en un tema que no tiene un pase, ni desde el punto de vista humanitario ni del legal, me parece inadmisible porque en ningún caso un criterio ideológico puede prevalecer sobre la ley.

Simplemente, aplicando el sentido común con buena voluntad, creo que todos podríamos aceptar que cualquier extranjero que haya llegado a España, haya regularizado su situación, haya encontrado trabajo y se haya quedado entre nosotros, cumpliendo las condiciones que están establecidas y aceptando nuestras normas de convivencia, debe ser considerado un ciudadano más y gozar de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Son muchísimos los extranjeros que viven en España desde hace tiempo, que están asentados y muy arraigados en sus lugares de residencia, que desempeñan diferentes trabajos (muchos, trabajos que apenas quieren desempeñar los españoles), y que, está demostrado, están siendo fundamentales en el sostenimiento del país… Nada que ver con los que, por la razones que sean, aun no se han podido integrar y, de momento, están suponiendo un problema que, esperemos, pueda tener pronto solución.

Lo deseable sería que la inmigración sea regulada con el máximo consenso a nivel nacional para que, en la medida de lo posible, todos los inmigrantes que lleguen a España puedan ser acogidos, por simple humanidad, ser tratados como seres humanos y, caso de que se puedan quedar, facilitarles su integración para que en el momento en que hayan alcanzado la condición de residentes, poderles reconocer todos los derechos que recojan las leyes, sin ninguna discriminación respecto al resto de ciudadanos, tal y como está recogido en las mismas.

Pudiéndose debatir todo lo que se quiera sobre cualquier asunto, eso sí, sin saltarse lo que esté regulado por ley, lo que no es de recibo es que los temas que tengan que ver con la inmigración y los derechos y deberes de los extranjeros residentes en España, sea donde sea, se debatan y se pretendan resolver a nivel autonómico, cuando, si se me apura, son asuntos cuya resolución debería ser competencia exclusiva del Parlamento nacional y, además, contar con el refrendo del pueblo español, por la trascendencia que tienen. No es serio que la normativa sobre estas materias se pueda estar cambiando a gusto del gobernante de turno.

Porque viene al caso, permítaseme decir que la forma como se han aprobado las normas para la regularización extraordinaria de inmigrantes que se acaban de poner en marcha (por Real Decreto del Consejo de Ministros), me parece un hecho absolutamente intolerable.

¡País!