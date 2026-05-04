Nada es verdad ni es mentira

Y, concluye la frase: "… todo es según el color del cristal con que se mira". La frase nada tiene que ver con campaña publicitaria alguna como pudiera pensarse, si acaso política. La frase fue acuñada por el poeta español Ramón de Campoamor y proviene de su poema "Las dos linternas", publicado dentro de su obra ‘Doloras’. Decía "si acaso política", a propósito del juicio del Caso Mascarillas que se desarrolla en el Tribunal Supremo. Cuando esto escribo han declarado Víctor de Aldama y Koldo García. A fuer de ser sincera y en contra de sus muchos detractores, la declaración más fiable es la del empresario. Si miente, cosa que no le interesa, se entoñaría en el fango. Ya está en él, pero no hundido, si acaso con los pies embarrados.

En este juicio se está hablando de todo menos de mascarillas, a no ser que por extensión la corrupción que empañó aquellos tiempos de pandemia se alargue a todo lo ocurrido con posterioridad. La situación de Aldama no le permite un solo resquicio al engaño, al artificio, a la mentira, a la falsedad o al disimulo, se lo juega todo a la carta de la verdad. La Justicia o, mejor, la Fiscalía lo ha puesto a prueba en su declaración y ahora hay que esperar a ver cómo siguen desarrollándose los acontecimientos.

Koldo no ha sido creíble. Las preguntas están en el aire. ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Ábalos y Koldo llevan todas las de perder. Como diría un castizo, en este asunto hay mucho tomate. Aldama ha dado muchos, demasiados detalles. Es verdad que buena parte de lo que ha contado ya lo sabíamos, lo había declarado previamente. Lo importante es que fueron avaladas por el informe de la UCO, cosa que no ocurre con el relato de Koldo. A lo ya conocido, Aldama añadió nuevas cuestiones por conocer, que implican directamente al Partido Socialista y al propio presidente del Gobierno, que ni se inmuta. ¿Serán ciertas? Aldama habla con mucha seguridad y mucho detalle. Si es verdad todo lo que dice, que muestre pruebas de ello cuanto antes, para despejar la duda de si se trata de “calumnias” como sostiene el PSOE.

Da la sensación de que no. Si así fuera, Aldama se perjudicaría empeorando su situación penal. Cuando se levante el secreto de causas quedarán despejadas todas las incógnitas.