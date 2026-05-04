Llorar la pérdida

En cuestión de difusión del patrimonio arquitectónico es siempre mucho lo que queda por hacer. También es mucho lo que instituciones públicas han invertido y seguirán invirtiendo, probablemente. Lo que medios de comunicación locales aportan cada día para su desenvolvimiento y nuestro mayor conocimiento de las arquitecturas. Y lo que particulares entusiastas, amantes de la historia, algunos profesionales de los sectores ligados al patrimonio, meros curiosos y cuantos sienten la gravedad de los bienes heredados que conforman nuestra identidad han dedicado en tiempo, esfuerzos, encaradas e incluso desprecios. Siempre con el objetivo de ponderar lo más nuestro, de alertar sobre su valor ante una mayoría generalmente despreocupada (o preocupada en otras cosas). De poner el foco sobre un legado cultural potencialmente enorme. Sin embargo, el patrimonio arquitectónico de la ciudad, por ser algo vivo, está en permanente transformación, lo que nos lleva a su ponderación, defensa y alerta constantes. También de ese que, en la práctica, resulta el patito feo como es la arquitectura del siglo XX.

Hace varios lustros alertamos es este mismo diario (La Opinión-El Correo de Zamora hace una labor impagable) sobre la demolición de la sede de la Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes devenida colegio menor franciscano y finamente casa de acogida de Mensajeros de la Paz en la avenida Requejo nº 18. Peleamos duro ante la demolición de la capilla del Hospital provincial. Denunciamos el derribo del chalé de la avenida Príncipe de Asturias nº 3. Reprobamos la demolición de la fábrica de harinas Colino-La Panera Social. Criticamos la transformación integral del edificio Neches donde se establecía deportes Lucas en la avenida Alfonso IX-Plaza del Maestro. Alertamos sobre la errónea –e irreversible- intervención en el instituto María de Molina. Entre otros muchos inmuebles más. También lo hicimos por otros medios, radio y TV. Otras personas lo hicieron también en algunos casos. La lista de edificios sigue. Es el asolamiento de nuestras mejores arquitecturas del siglo XX.

Pero la historia se repite. El éxtasis colectivo en que vive nuestra ciudad durante la Semana Santa acaba siendo propicio para que los bombazos pasen más desapercibidos. No es la primera vez. Y aunque en la propia publicidad de la inmobiliaria en medios audiovisuales ya era un hecho semanas antes, en prensa escrita se difundió el pasado Miércoles Santo el derribo próximo del chalé Melquiades, sito en la calle Pablo Morillo nº 11. Se trata de una villa singular, habitada hasta hace pocos años y, por tanto, conservada con solvencia. Una extraordinaria casa unifamiliar con jardín perimetral y cochera, de mitad del siglo XX, adscrita al lenguaje netamente regionalista aún con ciertos guiños de resonancias previas. Una magnífica mansión con una historia arquitectónica y patrimonial rica, fruto del desarrollo de la ciudad al Este. Se integraba en el tupido núcleo de villas y hotelitos del Ensanche que, al visitar otras ciudades, parecen fascinarnos, pero que aquí no hemos sido capaces de hacer perdurar. Una casona testimonio de una época enmarcada en una coyuntura económica desahogada que levantó las más hermosas construcciones privadas de Zamora, y a las que hoy se pone la puntilla con el derribo de este chalet, último ejemplar con que contábamos en la ciudad. Una casa en la que Ricardo Segundo pintó uno de sus cuadros representativos… Parece, pues, incuestionable su aportación urbanística, arquitectónica y cultural a nuestra ciudad. Una pérdida irreparable. Otra más.

Hace varios lustros alertamos es este mismo diario sobre la demolición de la sede de la Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes devenida colegio menor franciscano y finamente casa de acogida de Mensajeros de la Paz en la avenida Requejo nº 18. Peleamos duro ante la demolición de la capilla del Hospital provincial. Denunciamos el derribo del chalé de la avenida Príncipe de Asturias nº 3. Reprobamos la demolición de la fábrica de harinas Colino-La Panera Social. Criticamos la transformación integral del edificio Neches donde se establecía deportes Lucas en la avenida Alfonso IX-Plaza del Maestro. Alertamos sobre la errónea –e irreversible- intervención en el instituto María de Molina. Entre otros muchos inmuebles más.

La perversión de la noticia aparecida el Miércoles Santo, 1 de abril, llegó hasta el punto de que el titular elegido hablaba de "transformación de una casa histórica" y "reconversión", nunca de demolición. Y aportaba otras perlas como "nuevas oportunidades de uso". E incluso tuvo la osadía de vincular la operación con el edificio Casablanca sito en la avenida Víctor Gallego, afirmando una "línea de intervención que apuesta por la recuperación de edificios existentes". Siendo aquel un inmueble que también fue demolido, aunque al menos conservó su fachada. Pero en el caso que nos ocupa, nada de nada. Puro blanqueamiento con el mayor descaro. Falseamiento de la realidad y tomarnos por tontos.

La junta de gobierno local concedió licencia de derribo del chalé el 25 de febrero de 2025. Los argumentos preparados en la manga, si desde la opinión pública se cuestionaba la operación (cosa que no ha existido), eran el absurdo razonamiento de que el inmueble se encuentra descontextualizado, que ya no hay semejantes edificios en el entorno, que no estaba catalogado… Todos ellos completamente inhábiles. El verdadero problema es la probada desafección de la ciudadanía por su patrimonio contemporáneo y cierta tibieza de la institución de gobierno local con su arquitectura reciente. A la luz de los hechos parece cierto que la municipalidad aún no se atreve a apostarlo todo por el mejor patrimonio del siglo XX de Zamora, a pesar de que argumente el creciente valor de nuestra arquitectura de la pasada centuria y la presencia de Zamora en la Ruta Europea del Modernismo. Herramientas y procedimientos tiene en su mano ante ciertas circunstancias.

Nadie podrá dudar del valor de esta mansión. Incluso quien no fuera capaz de reconocerlo al pasar tantas veces junto a su cerca… Ahí el auténtico problema. También el de divulgadores del patrimonio que se quedan en la mera exposición de lo recibido pero que rehúsan asumir el compromiso personal de denunciar públicamente los atentados contra el patrimonio al que defienden. Quizá porque no les interesa personal o profesionalmente. Por nuestra parte, elevamos una propuesta de catalogación de este chalé en 2009, y alertamos sobre la urgencia de su preservación en prensa escrita también en 2009 y en televisión local en 2022. Son más de veinticinco años en estas lides, estudiando y divulgando el valor de la arquitectura de Zamora y su provincia, sin buscar beneficio personal alguno, más bien recibiendo algunos desprecios pero también ciertas alegrías. Todo ello producto de la libertad de quien expone con criterio fundado y, además, no es profesional de este sector. Lo cual es garantía de independencia y, por tanto, de máxima objetividad. De nulo interés personal, sino del beneficio estrictamente patrimonial (luego, de todos). Ya afirma el arquitecto Rafael Moneo que la mayor libertad es fruto del mayor rigor. Por ello, a pesar de los pesares, sabemos que siempre debemos estar alerta, denunciando (mal que les pese) y facilitando a la ciudadanía claves para tomar conciencia del valor de nuestro patrimonio. Como el de este último legado de la arquitectura burguesa de mitad del pasado siglo que ahora consentimos perder para siempre.