Priorizando, que lo manda Vox

Habrá que empezar a conjugar y aprender de memoria el verbo priorizar, ese que, a través de prioridad, ha puesto de moda Vox y ya se entona en las escuelas de Extremadura y Aragón: yo priorizo, tu priorizas, el prioriza y así sucesivamente. En Castilla y León, andamos por la primera persona del plural del futuro imperfecto de indicativo. O sea: nosotros priorizaremos. Mañueco asegura que todavía no lo deletrea muy bien, que se atranca en alguna letra o sílaba, pero es difícil creerle, especialmente tras escuchar a Carlos Pollán, líder de Vox en esta tierra, o al propio Abascal, si bien don Santiago anda tan liado en la campaña andaluza que lo de la meseta no le es demasiado prioritario. Ya lo abordará cuando sepa qué pasa el 17 de mayo de Sierra Morena para abajo.

De modo que aquí, compás de espera, aunque el desenlace está más que cantado: habrá pacto PP-Vox y Alfonso Fernández Mañueco continuará en el Colegio de la Asunción otros cuatro años más. O ya veremos, porque los ultras suelen darse prioridad a sí mismos y, por tanto, pueden pegarle una patada al tablero en cualquier momento y dejar al presidente en la estacada del gobierno en solitario. Ya hay precedentes y, además, muy recientes. ¿Y se notó mucho la salida de Vox del Ejecutivo de Castilla y León? Pues, qué quieren que les diga. Fernández Carriedo, el incombustible consejero y portavoz, acostumbra a repetir que las cosas fueron mejor. Pollán afirmó todo lo contrario en los dos debates electorales en los que participó frente a Mañueco y al socialista Carlos Martínez. Yo creo que se notó poco, salvo que fue un alivio la salida del impresentable Mariano Veganzones de la Consejería de Empleo. ¿Volverá si se consuma el pacto? No lo creo, pero cosas más increíbles se han visto. Sería la prueba del nueve, la línea roja, o azul, o mediopensionista.

¿Y cómo llevamos por estos pagos de pan llevar la priorización obligatoria o ya veremos por dónde van los tiros? Bien, bien, muy bien. Desconocemos casi todo de los contactos entre ambas partes, pero el asunto va avanzando. ¿Hacia dónde? Ese es otro cantar. Como nadie desembucha oficialmente nada, puede ir hacia cualquier sitio, siempre, eso sí, que florezca la prioridad y dé los frutos que anhela Vox. Después vendrán las explicaciones, el relato, a ver quien lo cuenta, como lo cuenta y donde lo cuenta, que esto también es importante, no es lo mismo filtrárselo a un medio que a otro. De eso sabe todo el mundo mucho.

Como cada cual entiende la prioridad a su manera, me fui al diccionario a aclarar las cosas. Me fijé en los sinónimos: precedencia, antelación, preferencia, primacía, prepotencia y superioridad. Antónimo solo uno: postergación. Es decir, el que prioriza posterga. Usted a la cola, que yo soy de aquí. Ignoro si Vox y PP, en su búsqueda de justificaciones para "la prioridad nacional", habrán hallado algún significado más. Lo que sí han hallado es tapaderas, excusas, eufemismos. Y por eso hablan de arraigo, vinculación al territorio, permanencia… Lo hacen desde el PP, donde hay sectores que no están nada conformes con los acuerdos en Extremadura y Aragón y con los que se intuyen en Castilla y León y, llegado el caso, en Andalucía y en España entera. Leo que un alto dirigente popular declara que "nos han colado un gol". Ayuso, la gran dama del conservadurismo-liberal madrileño, asegura que los pactos Vox-PP no son legales, o sea que no encajan en la Constitución española. Y Moreno Bonilla, aspirante a regir Andalucía sin los ultras, se desentiende, mira para otro lado y, por ahora, pasa de prioridades. Sabe que su apoyo a este lío puede hacerle perder votos y lastrar su fama de moderación y centrismo.

¿Qué es prioritario un okupa español o un propietario inmigrante?, se preguntaba un columnista. Es rizar el rizo, retorcer la polémica, pero no es mala cuestión. Quizás un reflejo abracadabrante del absurdo de la llamada "prioridad nacional". En juego, la democracia. Y en esas estamos.