La esperanza suma en Zamora

Casi un mes después de lo previsto inicialmente, Zamora dice adiós a "EsperanZa". Una de las mejores exposiciones de Las Edades del Hombre desde el punto de vista artístico, que ha supuesto un importante tirón turístico para la ciudad y que ha ayudado a impulsar y promover el nombre de la provincia.

Iniciativas y propuestas que traspasen fronteras es una de las fórmulas que debe potenciar Zamora para conseguir un lugar en ese "mapa turístico" en el que hay muchos competidores y resulta difícil colocarse, pero no imposible. La ciudad y la provincia necesitan visitantes que muevan la economía y generen riqueza, y que lleguen sobre todo de forma desestacionalizada para cubrir esos tradicionales "espacios huecos" que existen entre los períodos vacacionales.

Por ello, exposiciones, congresos o ferias que lleven el nombre de Zamora hasta rincones a veces insospechados pueden suponer un revulsivo, ya que atraen a un perfil muy variado de personas de múltiples procedencias a las que se les brinda la oportunidad perfecta para disfrutar de este territorio, de su patrimonio, de su naturaleza, de su gastronomía y de sus vecinos y vecinas. Como bien decían desde la asociación de comerciantes Azeco, hay que estar en la cabeza de la gente, nuestro nombre les tiene que sonar, o no se animarán a venir a conocernos.

En Zamora todo suma, y "EsperanZa" ha aportado a la ecuación cifras positivas. El pasado 23 de marzo la exposición ya había superado los 130.000 visitantes. Teniendo en cuenta que esos datos se ofrecieron antes de la mejor Semana Santa que se ha vivido en los últimos años, la cifra definitiva que se dará a conocer este lunes puede ser mucho más llamativa. De momento, es cierto que se queda a bastante distancia de las logradas por "Remembranza", también celebrada en la capital en el año 2001 y que recibió a más de 509.300 personas; o por "Aqua", con más de 250.000 visitantes en Toro en el año 2016. Pero sin Las Edades del Hombre, ¿cuántos turistas habrían venido?

La muestra ha tenido que enfrentarse a un invierno meteorológicamente complicado, pero la acertada decisión de prorrogarla casi un mes ha ido acompañada de un cambio de tendencia y el buen tiempo ha animado a cientos de personas a pasar por la Catedral y San Cipriano. Un recorrido único que en este sprint final ha dejado colas en la entrada en múltiples ocasiones, muchos grupos organizados y también una gran cantidad de personas que han aprovechado esta ampliación de fechas para no perderse las más de 80 joyas expuestas en la capital.

Las Edades del Hombre han sido en esta edición una delicia irrepetible para los amantes del arte sacro, que en muy contadas ocasiones pueden disfrutar de una selección tan cuidada y especial en la que se han dado la mano autores clásicos como El Greco, Velázquez y Goya, con otros contemporáneos como Pablo Gargallo. Incluso Picasso ha tenido su hueco en "EsperanZa" con una obra, "Anunciación", que pintó de joven.

Las Edades del Hombre han sido en esta edición una delicia irrepetible para los amantes del arte sacro, que en muy contadas ocasiones pueden disfrutar de una selección tan cuidada y especial en la que se han dado la mano autores clásicos como El Greco, Velázquez y Goya, con otros contemporáneos como Pablo Gargallo. Incluso Picasso ha tenido su hueco en "EsperanZa" con una obra, "Anunciación", que pintó de joven.

Esta segunda exposición de Las Edades en Zamora capital pasará también a la historia de la Fundación por dos propuestas novedosas que han tenido muy buena acogida: una actividad de realidad virtual inmersiva y el Laboratorio EsperanZa, una zona preparada para aproximar mediante el juego a los más pequeños a la exposición. Ambas iniciativas son una demostración de que el arte y la tecnología deben trabajar unidos para captar la atención de todo tipo de público y para ofrecer experiencias que les hagan diferenciarse y destacar por encima de otras propuestas.

Todo ello sin olvidar que exposiciones de este calado conllevan una reactivación cultural que se ha sentido con intensidad en Zamora, ya que en torno a la misma se han organizado conciertos, visitas guiadas, propuestas nocturnas con música y vino, talleres didácticos y hasta una carrera solidaria.

Las Edades del Hombre han conseguido una vez más aumentar los latidos de una ciudad en la que la cultura se respira y se siente, y hacerlo con una calidad exquisita. Zamora ha convertido "EsperanZa" en impulso, y ahora necesita que nuevas propuestas sigan recalando en una ciudad que tiene todos los mimbres necesarios para posicionarse como un destino que hay que visitar.