Setenta años después

Su origen se remonta a la década de los cincuenta y desde entonces no ha dejado de observarnos desde altozanos y llanuras. Hubo hasta quinientos perfilándose en el horizonte. En la actualidad solo han logrado sobrevivir 92 distribuidos por catorce comunidades autónomas, formando parte del paisaje español. Su presencia se ha convertido en una imagen habitual en los viajes por carretera, especialmente en rutas largas y desplazamientos vacacionales. Pues bien, el icónico toro de Osborne cumple 70 años, en este 2026, convertido en algo más que una valla publicitaria.

A punto han estado de desaparecer los sobrevivientes, debido a que, en 1988, el Reglamento General de Carreteras prohibió la publicidad visible desde las vías públicas. Afortunadamente los españoles, familiarizados con el icónico animal, impulsaron la defensa colectiva del toro de Osborne como parte del patrimonio cultural español, hasta convertirse, no sólo en un referente cultural, también artístico y emocional. No en vano, artistas, ciudadanos e intelectuales, todos a una, como en Fuenteovejuna, se unieron para que el toro permaneciera como parte del paisaje. Y ahí sigue, soportando el paso de los años. Cabe esperar que siga así otros setenta años, porque, desde el año 2005, el toro más famoso de nuestro país goza la consideración de "Patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España". Bueno, en realidad ha traspasado fronteras, con presencia en países como Dinamarca, México o Japón, consolidando así su carácter de marca global.

Hay que agradecerle la feliz idea a su autor, un dibujante, pintor, diseñador gráfico, ilustrador y escultor de medallas español llamado Manuel Prieto. Aunque su obra gráfica más conocida fue el toro de Osborne, que lo catapultó a la posteridad, Prieto fue uno de los pioneros en España en construir la profesión de diseñador. Me alegro que a día de hoy, cuando se cometen tantos atropellos en nombre de no se sabe bien quién ni qué, se haya respetado a este símbolo que, setenta años después, se ha convertido en historia y en cultura, formando parte del paisaje emocional de España tras haber mantenido su esencia.