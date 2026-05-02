Quintanilla del Olmo do it better

Un rebaño de ovejas guiadas por un pastor en una explotación agrícola. / Efeagro / UPA

Hay mucho paisanín por ahí con ganas de darme escrita esta columna. Y esta vez no ha sido la buena gente de Itevelesa. Quienes el año pasado me negaron la ITV por culpa de unas trasnochadas pegatinas ochenteras en la ventanilla izquierda trasera del coche.

Como yo no sé en qué lado de la historia estoy, pero sí sé cuándo la razón está de mi parte, no accedí a despegarlas. No consentí en intentarlo en Andalucía, como me recomendaron quienes me conocen bien y aun así me quieren. Allí cuesta la mitad que en CyL. Tampoco acepté hacerlo en Onzonilla, León. Donde, según me cuentan, no son tan pejigueros ni pijismijis. Ni di el visto bueno a que me la pasaran los del taller.

Porfiada cual mapuche, volví a Benavente al modo del general MacArthur.

El de la legendaria película interpretada por Gregory Peck, famoso por soltar un "Regresaré" a Las Filipinas que luchaban por liberarse de la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, y regresar. Y esta vez he salido de Itevelesa como un ciudadano de bien. De esos que se contentan con ganarse honradamente el pan con el sudor de su frente, tomarse una merecida cerveza en La Morriña y acatar la ley.

Creo que es Sócrates, el filósofo, no el futbolista, el que afirma que un tonto es igual que un tonel cervecero con una piedra dentro rodando cuesta abajo y haciendo un ruido ensordecedor. ¿En qué idioma hay que hablar a los insensatos para que entiendan? Probaré al modo de Trump, de idiota a idiotas: "Dejad de tirar el puto glifosato, locos cabrones".

Esta vez quiero ganarme mi escalera hacia el cielo sin pretensión alguna de realizar magisterio entre los mostrencos, esa primitiva raza, rústica y asalvajada, del pariente más cercano del indomesticado Uro. Puede que no lo parezca por el tremendo ruido que hace la piedra dentro del tonel cervecero, pero esas criaturas están en peligro de extinción. Da igual, tiro la toalla, no hay salvación posible para sus almas.

Esta escalera hacia el cielo va dedicada a los buenos ciudadanos y a las administraciones que hacen las cosas como Dios manda, cumpliendo con la ley. Es el caso del Ayuntamiento y los vecinos de Quintanilla del Olmo. Quienes saben bien que lo que cuesta es realizar una tarea. Hacerla bien cuesta tanto como hacerla mal. Y en Quintanilla del Olmo han decidido hacer las cosas bien.

Por eso las ovejas en su tránsito por ese pueblo comen cunetas, eras, travesía y calles sin miedo de acabar en el camión de recogida de cadáveres. Y es que el equipo municipal se ha encargado de no poner en peligro la vida de sus vecinos. Para ello desbrozan sin ayuda de utópicas, por inexistentes, cuadrillas antiincendios de la excelentísima Diputación, el excedente vegetal.

Hace tiempo Madonna puso de moda una camiseta en la que se leía "Los italianos lo hacen mejor". La diva se equivocaba, porque los que lo hacen bien son mis vecinos de Quintanilla del Olmo. La Quintanillica de la que hablan los de Villalpando, para diferenciarla de otra Quintanilla próxima, la del Monte.

Afirmar que el glifosato es legal es mentira, porque se oculta parte de la información. Y birlar parte de la información al lector es mentir. El glifosato es legal, gracias a que Bayer y el lobby farmacéutico pagan un pastizal a nuestros políticos para que sigan prorrogando su uso en la Unión Europea.

Sí, a pesar de que está demostrado que es un agente carcinógeno.

Como el clamor popular que exige su prohibición es insoportable, el año pasado sus satánicas europarlamentaridades no se atrevieron a prorrogarlo por el procedimiento habitual. No quisieron enfrentarse a la población, por lo que dejaron que pasara el tiempo sin afrontar la polémica votación. Mediante esta táctica cobarde se prorrogó el uso del glifosato otro año más. Y así, nuestros europadres de la democracia se aseguraron seguir cobrando de Bayer.

A quienes me acusan de radical, les pediría que escuchen a los veterinarios.

Los veterinarios abogan por prohibirlo. Son quienes mejor saben que glifosato y ovejas son incompatibles: el animal más beeello del mundo aborta, convulsiona y muere tras terrible y prolongado sufrimiento. Advierten de no respetar ni tan siquiera el plazo de seguridad que se indica, la zona fumigada con glifosato queda inhabilitada para el pastoreo.

Los pastores obedecemos a los veterinarios. Ellos han cursado la carrera, nosotros no. Por eso en Prado, pueblo de pastores, nunca se había tirado glifosato en modo baldear las calles. Nunca. Hasta ahora que ya no quedan rebaños de ovejas, salvo el de una sevillana que cada día se acoge a los Salmos, el 34:15-19 asegura que Yahvé cuida de los suyos.

De dos hermanos ex pastores y de un primo ex fumador me libre Dios, que de las aguas bravas ya me libro yo. Prado es hoy un pandemónium fumigador, una demencial paranoia colectiva, un envenenadlos a todos y que el Altísimo reconozca a los suyos.

Según la legalidad vigente, está prohibido tirar glifosato en casco urbano. Para eso existe el Biovinegar. El problema es: ¿quién controla los puntos venta y distribución de agrotóxicos? ¿Quién controla a quién compra y el uso que va a darle? Nadie.

Existe un riguroso control de venta del nitrato de amonio, el fertilizante químico. Porque con los fertilizantes nitrogenados, diésel y sal se fabrican bombas. Sin embargo, cualquier trastornado tiene acceso a comprar un potente agente carcinógeno.

La Guardia Civil sabe de sobra quién trabaja la maría, quién trapichea con meta y qué nave de ovejas en desuso funciona como "guardería", pero a Subdelegación de Gobierno le importa un carajo quién vende glifosato, a quién se le vende y con qué fines. No existe un registro y las administraciones no se molestan en contrastar datos.

No se puede actuar contra la desmedida avaricia de los eurocorruptos, pero sí se puede y, hasta que se logre prohibir, se debe; controlar la venta de glifosato única y exclusivamente para uso agrícola: a tantas hectáreas del cultivo tal le corresponden X garrafas. Ni una gota más.

Los perturbados no pueden seguir campando a sus demenciadas anchas.