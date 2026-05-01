Esto no interesa

En las imágenes superiores, la iglesia del convento, un reportaje sobre el convento y una fotografía antigua de las monjas cosiendo. A la izquierda, imagen del convento de La Asunción de Villalobos. | CEDIDAS

Esto que voy a contar no vende, por lo tanto, no interesa. Esto que voy a contar no ocupa espacio alguno en los medios de comunicación, no encuentra eco, no tiene repercusión alguna. Es más, se procura silenciar. A quién le puede importar la vida de la segunda de once hijos del matrimonio formado por Cándido y Martina, una chavala nacida en abril de 1867 en la navarra localidad de Lezáun. Tampoco interesa su muerte en Barcelona el 8 de septiembre de 1936. Ni siquiera su nombre, Apolonia Lizárraga y Ochoa de Zabalegui y mucho menos su nombre de religiosa Carmelita de la Caridad, Apolonia del Santísimo Sacramento, por mucho que fuera superiora general a cargo de su Congregación cuando estalló la Guerra Civil en España.

Esta monja, que fue beatificada por el Papa Benedicto XVI en el año 2007, de vocación temprana y de vida ejemplar, con una biografía digna de una santa, no murió de viejecita en la cama o a causa de una enfermedad. Esta monja a la que también hay que reivindicar cuando de memoria histórica se habla, fue llevada a la checa de San Elías, un auténtico matadero con horno crematorio incluido, donde fueron martirizados innumerables seglares, monjas y sacerdotes. Por cierto, la checa se levantaba sobre un convento que, como tantos otros, pasó a manos primero de la Federación Anarquista Ibérica, y con posterioridad a manos de los comunistas que controlaban el Servicio de Inteligencia Militar.

Sor Apolonia, ante el peligro que corría, se ocupó y preocupó por encontrar refugio para sus religiosas, especialmente para las jóvenes novicias y las hermanas enfermas, tuvo que soportar terribles interrogatorios en los que nunca apostató de su condición de religiosa. Ya en la checa fue llevada al patio central, desnudada y tras negarse a apostatar de su fe, fue atada de pies y manos, colgada de un gancho y aserrada y descuartizada viva. Los restos fueron echados como cebo para los cerdos que, más tarde, fueron sacrificados para la elaboración de embutidos que se vendieron como "chorizo de monja".

Episodios como el de Sor Apolonia se multiplicaron a lo largo de ese periodo de nuestra historia que ahora se intenta silenciar. ¿O es que estas víctimas no merecen el reconocimiento institucional?.