Cualquiera que piense en héroes y heroínas tiene imágenes de cómics, novelas, o películas; seres excepcionales que hacen cosas excepcionales que nos sorprenden y nos llevan a querer ser como ellos, vencer al malvado, acabar con la injusticia, redimir a los apresados y, por supuesto, parecernos a ellos hasta físicamente. Porque los héroes y heroínas, desde la antigüedad a la actualidad, son guapos, musculados, equilibrados y todopoderosos y, por si fuera poco, felices, insultantemente felices, pese al sinfín de peligros que afrontan. Claro, con todos esos atributos, ¿quién no va a querer parecerse a ellos? ¿Quién no va a soñar en los largos duermevelas ser uno de ellos y mandar al carajo todo lo que incomoda? ¿Quién, en definitiva, no va a querer saborear las mieles del éxito que estos héroes paladean frente a tanta injusticia y tanto ser despreciable?

No será porque no vivimos rodeados de maldades y de personajes detestables, no será porque no tenemos ocasiones cercanas y lejanas ante las que mostrarnos como héroes. El problema es que los héroes se enfrentan. Aquí surge el problema, porque desgañitarse, lamentarse, llorar y gritar hasta la afonía frente a lo injusto y a quienes lo generan es una cosa ,y hacer algo frente a todo eso es otra muy distinta, sobre todo cuando, a diferencia de lo que pasa en las películas, las novelas y los cómics, no hay un guionista detrás para asegurar que después de la lucha ganaremos y encontraremos el abrazo para restañarnos las heridas que, como en toda lucha, habrán de sufrirse.

La realidad no nos planta ante situaciones tamañas a las que han de enfrentarse los héroes y heroínas fantásticos, pero también tienen su cosa. Sacar adelante una familia, pagar hipotecas, alquileres y préstamos, atender a nuestros mayores, educar a nuestros hijos, dar lo mejor de cada cual cada día en el trabajo no son cuestiones de broma y, sobre todo, a diferencia de los personajes heroicos de ficción, son situaciones de cada uno de los días de nuestra vida de comunes mortales. Visto así, se nos está pidiendo ser héroes y heroínas cada uno de los días de nuestra vida, sin descanso y con la tragedia de no tener un guionista que cuando el asunto se ponga jodido nos vaya a salvar con su pluma y entronizarnos. Los cementerios están llenos de héroes y no necesariamente porque estén muertos, sino porque la realidad les aplastó y no hubo un guionista para rescatarlos cuando se perdió el trabajo, cuando el alquiler o la hipoteca subieron en exceso, o cuando los hijos se equivocaron.

Con todo y pese a todo, lo que nos iguala con cualquiera de los héroes fantásticos es tener que hacer frente a lo que se nos presenta y, precisamente, lo que nos convierte en héroes, aunque no salgamos en ninguna película, cómic o novela es hacer lo que se puede, como escribió Néstor Luján, en su novela Cabaret Catalán, ganadora del premio de narrativa Ramón Llull, y que, por cierto, bien les vendría releer a los nacionalistas catalanes tan venidos arriba.

"La gente en realidad no quiere cambiar el mundo, sino sólo cambiar un poco de postura", escribió el inmenso columnista y novelista Francisco Umbral. Justamente cambiar un poco de postura es lo que nos convierte en héroes y heroínas cada amanecer cuando nos levantamos, recomponemos los huesos y sacamos adelante nuestra vida, que, lo mismo no es ni extraordinaria, pero es nuestra vida, la única que tenemos.