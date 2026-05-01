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Opinión

Luis M. Esteban

Luis M. Esteban

Héroes y heroínas

Sacar adelante una familia, pagar hipotecas, alquileres y préstamos, atender a nuestros mayores, educar a nuestros hijos, dar lo mejor de cada cual cada día en el trabajo no son cuestiones de broma y, sobre todo, a diferencia de los personajes heroicos de ficción, son situaciones de cada uno de los días de nuestra vida de comunes mortales.

Los superhéroes de 'La Liga de la Justicia'.

Los superhéroes de 'La Liga de la Justicia'. / Warner

Cualquiera que piense en héroes y heroínas tiene imágenes de cómics, novelas, o películas; seres excepcionales que hacen cosas excepcionales que nos sorprenden y nos llevan a querer ser como ellos, vencer al malvado, acabar con la injusticia, redimir a los apresados y, por supuesto, parecernos a ellos hasta físicamente. Porque los héroes y heroínas, desde la antigüedad a la actualidad, son guapos, musculados, equilibrados y todopoderosos y, por si fuera poco, felices, insultantemente felices, pese al sinfín de peligros que afrontan. Claro, con todos esos atributos, ¿quién no va a querer parecerse a ellos? ¿Quién no va a soñar en los largos duermevelas ser uno de ellos y mandar al carajo todo lo que incomoda? ¿Quién, en definitiva, no va a querer saborear las mieles del éxito que estos héroes paladean frente a tanta injusticia y tanto ser despreciable?

No será porque no vivimos rodeados de maldades y de personajes detestables, no será porque no tenemos ocasiones cercanas y lejanas ante las que mostrarnos como héroes. El problema es que los héroes se enfrentan. Aquí surge el problema, porque desgañitarse, lamentarse, llorar y gritar hasta la afonía frente a lo injusto y a quienes lo generan es una cosa ,y hacer algo frente a todo eso es otra muy distinta, sobre todo cuando, a diferencia de lo que pasa en las películas, las novelas y los cómics, no hay un guionista detrás para asegurar que después de la lucha ganaremos y encontraremos el abrazo para restañarnos las heridas que, como en toda lucha, habrán de sufrirse.

La realidad no nos planta ante situaciones tamañas a las que han de enfrentarse los héroes y heroínas fantásticos, pero también tienen su cosa. Sacar adelante una familia, pagar hipotecas, alquileres y préstamos, atender a nuestros mayores, educar a nuestros hijos, dar lo mejor de cada cual cada día en el trabajo no son cuestiones de broma y, sobre todo, a diferencia de los personajes heroicos de ficción, son situaciones de cada uno de los días de nuestra vida de comunes mortales. Visto así, se nos está pidiendo ser héroes y heroínas cada uno de los días de nuestra vida, sin descanso y con la tragedia de no tener un guionista que cuando el asunto se ponga jodido nos vaya a salvar con su pluma y entronizarnos. Los cementerios están llenos de héroes y no necesariamente porque estén muertos, sino porque la realidad les aplastó y no hubo un guionista para rescatarlos cuando se perdió el trabajo, cuando el alquiler o la hipoteca subieron en exceso, o cuando los hijos se equivocaron.

Con todo y pese a todo, lo que nos iguala con cualquiera de los héroes fantásticos es tener que hacer frente a lo que se nos presenta y, precisamente, lo que nos convierte en héroes, aunque no salgamos en ninguna película, cómic o novela es hacer lo que se puede, como escribió Néstor Luján, en su novela Cabaret Catalán, ganadora del premio de narrativa Ramón Llull, y que, por cierto, bien les vendría releer a los nacionalistas catalanes tan venidos arriba.

"La gente en realidad no quiere cambiar el mundo, sino sólo cambiar un poco de postura", escribió el inmenso columnista y novelista Francisco Umbral. Justamente cambiar un poco de postura es lo que nos convierte en héroes y heroínas cada amanecer cuando nos levantamos, recomponemos los huesos y sacamos adelante nuestra vida, que, lo mismo no es ni extraordinaria, pero es nuestra vida, la única que tenemos.

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