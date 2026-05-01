El 1 de mayo, prioridad internacionalista de la clase obrera

Frente a la prioridad nacional para acceder a los derechos que pacta la derecha cobarde con la envalentonada para acceder a los gobiernos autonómicos, reafirmamos la prioridad internacionalista de la clase obrera que se celebra el primero de mayo.

Desde sus orígenes, tras su proclamación hace más de un siglo como día internacional del trabajo por la Segunda Internacional Socialista, el primero de mayo se celebra en una gran mayoría de los países de todo el mundo, como día festivo en muchos y reivindicativo en todos. Pero siempre con un marcado carácter internacionalista basado en la identidad de los trabajadores y trabajadoras en cualquier lugar del mundo, por el sencillo hecho de compartir los mismos problemas y necesidades, cualquiera que sea su nacionalidad, su patria, su lengua o sus costumbres.

Porque es cuestión de prioridades: frente a la prioridad nacional de haber nacido en un territorio con fronteras que marcan pequeñas diferencias, está la prioridad de haber nacido ser humano que comparte los mismos derechos sin prioridades.

Si la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dice en su artículo 2 que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades "sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición", ¿quién se cree con derecho a establecer prioridad nacional?

Si en esa misma Declaración se recoge el derecho a circular libremente y elegir la residencia en el territorio de un Estado; y a tener en ese lugar un nivel de vida adecuado gracias al derecho al trabajo, la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, ¿quién puede defender la prioridad de la nacionalidad española frente a otras personas que vivan en el mismo territorio?

Y si incluye el derecho a la educación gratuita y obligatoria y al acceso a la superior en condiciones de igualdad; a una educación que favorezca el respeto a los derechos humanos, la tolerancia y la amistad entre naciones, y a promover el mantenimiento de la paz, ¿quién cree que hay que defender la prioridad nacional para acceder a los derechos y apoyar la prioridad de las guerras internacionales?

Porque la vieja Declaración de Derechos, que se ha ido actualizando con otras que incluían más derechos sociales y económicos para garantizar los iniciales, ya finalizaba diciendo que: "Nada podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o actos tendientes a la supresión de los derechos y libertades proclamados".

Nadie puede otorgarse el derecho a anular derechos o a ponerlos a la cola con palabras como prioridad nacional de los nativos españoles frente a los extranjeros para acceder a los derechos humanos que son universales.

Además, hay que destacar que esa prioridad nacional en el acceso a los derechos sociales no deja de ser un debate falso, porque lo que pretende es enfrentar a los pobres o a los trabajadores entre sí. No existe prioridad nacional para los ricos jeques del petróleo que invierten en viviendas de lujo en la costa mediterránea, ni para los algo menos ricos de Europa que vienen a operarse en las clínicas españolas, ni para entrar en un restaurante de lujo a ejercer el derecho a la alimentación.

La prioridad nacional es la vieja estrategia del divide y vencerás, echando la culpa de la falta de vivienda a los trabajadores inmigrantes en lugar de a los fondos buitre de los bancos, o a los caseros buitres que prefieren ganar más en un mes alquilando un piso turístico que todo el año alquilando una casa para una familia.

También es una estrategia electoralista porque para ganar las elecciones hay que hacerse con los votos de los españoles pobres, porque son más, en un país cada vez con mayores desigualdades entre ricos y pobres, y no entre trabajadores inmigrantes o nacionales.

Y es una estrategia envenenada porque el concepto de prioridad nacional no se limita a un estado como España, sino que establece fronteras a las comunidades autónomas que se reclaman naciones -hasta acabo de oír a Moreno Bonilla defender la prioridad andaluza- , a los de una provincia frente a otra, la prioridad zamorana o la de mi pueblo primero y luego los demás. ¡Un caos!

Frente a la prioridad nacional para el acceso a los derechos universales, el primero de mayo volveremos a decir: ¡Nativa o extranjera, la misma clase obrera!

Y esto no sólo lo decimos los rojos irredentos, sino que lo dice hasta Cáritas y el Obispo: "nuestra prioridad son los pobres".

Sin diferencias por "raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social".

Sin prioridad nacional, con solidaridad entre los trabajadores. Y con ese carácter internacionalista que tuvo el día del trabajo desde sus orígenes y a través de la historia, que ha permitido que los avances en derechos laborales en un país puedan ser la causa, la razón o el aliciente para extenderlos a otros. Aunque se haya avanzado menos en las luchas conjuntas entre trabajadores de distintos países, salvo en el caso de algunas guerras internacionales cuando se convocaban huelgas generales a favor de la paz.

No ha cambiado tanto el mundo, cuando en este momento se siguen defendiendo prioridades nacionales para los derechos humanos, y guerras internacionales sin respeto al derecho internacional.

Reivindicaremos la paz frente a la guerra porque: "Yo no tiro contra mis hermanos. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. La patria son mis hermanos que están labrando la tierra" (Sánchez Ferlosio).

Y sonará la prioridad Internacional en todas las calles del mundo.