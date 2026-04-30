Por qué se pone el Mayo

De entre todas las tradiciones que festejamos los pradeños (Prado, Zamora), la que hunde sus raíces en lo más profundo de los tiempos, sin lugar a dudas pues es milenaria, es la de poner el Mayo.

”Como suele suceder en la mayoría de las tradiciones populares, el ritualismo presente parece ilógico, carente de sentido (aparentemente, no se encuentra mucho sentido cortar un árbol, y menos cuando escasean por estas tierras, para dejarlo metido en un hoyo), y ello porque habiendo perdido poco a poco su simbolismo, ha quedado reducido a una mera costumbre que se trasmite de generación en generación y a la cual nos aferramos”. Así se expresa Alonso Ponga. Por eso, en esta celebración merece la pena detenerse para aclarar sus orígenes y conceptos hasta que sean bien comprendidas por quienes serán los herederos de tan preciado ritual. Veamos.

El culto a los árboles –junto al del sol y a la serpiente– fue el primero, según Plínio, al que se consagró el hombre en lo que pudiéramos llamar la infancia de la humanidad. Las llamadas piedras del rayo son en realidad piedras pulimentadas que se colocaban alrededor del árbol para darle culto, por constituir herramientas esenciales en la vida de las personas, no piedras que cayesen durante una fuerte tormenta.

El hombre, cuando era nómada (Paleolítico), creía que los árboles estaban dotados de espíritu, por eso, antes de cortar un árbol y ante el temor de que éste se vengase del leñador, le ofrecían sacrificios. Más tarde, cuando el hombre se hizo sedentario (Neolítico), concibe al árbol como morada de los espíritus de la vegetación y la fecundidad. Por esta razón, cada cierto periodo de tiempo, cortaban un árbol y lo situaban en el centro del poblado, considerando que con la casa llegaba también su morador.

Reivindicando lo pagano, Díaz G. Viana dice, “La nuestra fue –gracias a los dioses– tierra de paganos (romanizados o no) por los siglos de los siglos. Y aún podríamos intuir y reconstruir cercanamente la vida de aquellos ancestros de no ser por la influencia bárbara del cristianismo más institucional (…) El pagano no era un no creyente. Creía en los antiguos dioses…”.

“El mes de mayo es, desde el punto de vista tradicional, un período sumamente rico en actos y ceremonias que tienen como origen, en gran parte de los casos, viejos ritos propiciatorios y de fecundidad nacidos en religiones muy antiguas. Los ritos de mayo siempre han estado asociados a una regeneración tanto natural como espiritual y, fundamentalmente, han sido celebrados en comunidad”.

En torno al primero de mayo, “las ceremonias rituales más antiguas son aquellas en las que el árbol aparece como protagonista principal”. Así nos lo ilustra el estudioso Sánchez del Barrio que, citando a Alfredo Cattabiani, añade: “el 1º de mayo marcaba el principio del triunfo de la luz sobre las tinieblas, y siguió celebrándose incluso después de la cristianización…”. En el diario La Voz de Asturias se puede leer, “Para los antiguos celtas, la principal fiesta era el primero de mayo, en la que se celebraba el retorno del dios fecundador, del dios solar, que regresaba a fecundar a la madre tierra y a comenzar de nuevo el ciclo de fertilidad”.

El árbol-Mayo se tala por los más dotados, los mozos (en concreto los quintos, cuando los hay), procurando que sea el más imponente del conjunto y, después, se lleva hasta el lugar céntrico y relevante del poblado.

El Mayo simboliza el falo en este rito de fecundidad (las ramas de la copa que se salvan de la tala representan el vello púbico). Según Eslava Galán: “Entre los griegos y romanos el falo tenía una significación apotropaica, es decir, servía como amuleto protector contra las influencias malignas y, en ciertas ceremonias, como talismán propiciador de abundancia, fecundidad y buena suerte. Esto explica que los griegos organizaran procesiones y fiestas primaverales fálicas que han dejado ciertos vestigios en procesiones y festividades religiosas cristianas de ámbito mediterráneo”. Y añade, “muchas de nuestras romerías se emparentan con las fiestas primaverales de griegos y romanos (en este caso las Liberalias), en que se lleva al falo en procesión para atraer la fecundidad de la naturaleza sobre las cosechas y los animales”, y se mantiene a nivel popular “a pesar de la influencia negativa de veinte siglos de cristianismo”. El parisino Alberto Angela escribe: “Los antiguos romanos estaban convencidos de que el pene en erección del hombre, portador de vida y fertilidad, no solo servía como protección, sino que además era el mejor talismán para la prosperidad”.

Referencias históricas a la puesta del Mayo hay en abundancia. Ya Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua Castellana, explica que: “Mayo suelen llamar en las aldeas a un olmo desmochado con solo la cima, que los moços çagales suelen el primer día de mayo poner en la plaça, o en otra parte, y por usarse en aquel día se llamo mayo; y assi dezimos al que es muy alto y enxuto, que es más largo que el mayo, entiendese deste árbol, y no del mes, pues otros meses traen tantos días como él”. El dramaturgo clásico Tirso de Molina lo menciona en su comedia La Peña de Francia, en 1635, y el genial Francisco de Goya lo inmortaliza en La Cucaña, en 1787.

Durante la noche festiva, a primera hora del mes de mayo, el símbolo fálico se introduce en la tierra para que los campos den sus mejores frutos. “La tierra –tal como lo menciona Del Olmo García– se vincula con la mujer y la fecundidad. Desde el primer momento se creyó que la mujer y la tierra se complementaban, que, aquélla influía en la fecundación agrícola y ésta, con su frondosa vegetación, activaba la maternidad femenina”. El tradicional Mayo permanecerá erguido como signo de fecundidad y virilidad de la juventud, pues la equiparación mayo=juventud indicará que, cuanto más grueso y largo sea, más bizarría y valentía tienen los mozos del pueblo. Al poner (pinar, pingar, hincar,…) el mayo, el falo está pene-trando en el hoyo, símbolo del aparato genital femenino. La tierra alrededor de dicho hoyo simboliza la vulva y el hoyo en sí la vagina que, precisamente, está caliente y húmeda. Se realiza el coito en el que el mayo eyacula su savia primaveral en la tierra para fecundarla. Sobre la repercusión de esta simbólica cópula dice Alonso Ponga: “El Mayo árbol verde lleno de savia, trae al pueblo la nueva vida”.

El rito de poner el Mayo pervive arraigado a pesar de las prohibiciones eclesiásticas, tales como la recogida en el codex Vigilanus (974-976) donde se establece una dura penitencia de un año para quien celebre las maias. Más recientemente, por imperativo real, Carlos III, llegó a prohibir la fiesta de la fecundidad, de la puesta del Mayo; como bien nos lo recuerda Carlos Blanco en Castilla como necesidad.

El árbol-Mayo se transformó en “ramo procesional” de muchas fiestas cristianas de carácter periódico, simbolizando el nacimiento o crecimiento de la nueva vida y, para Sánchez del Barrio, “dicho árbol-mayo se cristianiza en la denominada cruz de mayo”. Ya en 1806, el escritor y poeta Blanco White escribía: “…muchas de nuestras antiguas fiestas eclesiásticas fueron trazadas como sustitutivas de ritos paganos, que los sacerdotes cristianos no pudieron desarraigar de otra manera…”; tal como lo recoge Del Olmo García que, al mismo tiempo aclara: “La fiesta de la invención de la Cruz (tres de mayo) tiene una clara finalidad de sustitución de la festividad no cristiana del mayo”.

Este mes recibe el nombre de “mayo” de la ninfa romana Maya -hija de Atlante y madre de Mercurio, al que tuvo de su unión con Júpiter- a la que dedicaban sacrificios el primer día del mes por ser espíritu de los campos y de la Naturaleza en general, cuya fecundidad y gracia personifica. Otras deidades festejadas durante la Floraria, el mes de mayo, eran Flora, Fauna, Bona Dea, Fatua, etc., todas diosas protectoras de la naturaleza en floración.

El pueblo de Prado no es el único que celebra la fiesta del Mayo, ni su rito es el auténtico; es una variante que refleja la tradición más arraigada de toda la Comunidad. No olvidemos nunca que celebramos un rito que conserva sus raíces muy profundas y que ha ido evolucionando. Asistimos a la Fiesta de la regeneración de la Naturaleza. ¡Disfrutémosla!