Del campo a la bioeconomía que regenera

Sencillo: la bioeconomía circular convierte los residuos orgánicos –estiércol y purín de toda la vida– en biogás y fertilizantes que vuelvan a la producción de alimentos y piensos. Cerrar el ciclo natural que sostiene nuestra agricultura y ganadería.

Que lo que nace de la tierra vuelva a la tierra generando vida, energía y empleo no es un debate técnico, sino cultural: transitar de una economía que extrae a otra que regenera exige actualizar un marco heredado que hoy frena soluciones nuevas.

La micropyme ganadera vive atrapada entre la producción intensiva y la falta de alternativas. Produce, pero no decide ni captura valor. Gestiona sus residuos con las mejores técnicas, pero cuando puede transformarlos y cerrar el ciclo se encuentra sin apoyo, sin reglas claras y con oposición social. Ocurre mientras los cultivos que alimentan al ganado soportan un coste creciente en fertilización y España importa el 60% de los fertilizantes químicos, pese a disponer de nutrientes orgánicos propios: una antinomia.

Esa oportunidad necesita un marco territorial que Castilla y León no tiene. Hemos reducido la transición ecológica a regulaciones insuficientes, sin asumir que valorizar residuos es una transición cultural no gobernada, ni que producir fertilizantes orgánicos reduciría contaminación, mejoraría la competitividad y abriría desarrollo local.

Y sin un modelo que conecte industria, energía y medioambiente, solo surgen vacío rural y rechazo: proyectos desanclados del territorio, abiertos a residuos ajenos y alejados de los ciclos locales que el campo necesita. Una gobernanza que no ha sabido adaptarse ni trazar surcos.

Que España no haya homologado los fertilizantes orgánicos tratados (digestatos agrarios) no ha impedido su uso. Pero tampoco exime a Castilla y León de conectar agricultura y ganadería con energía y fertilización, para que cualquier instalación nazca con prioridad local y sin abonar rechazo.

Los agricultores y cooperativas europeos (Copa Cogeca) orientan ya el rumbo con el nuevo "Plan de Acción de Fertilizantes": reducir la dependencia del nitrógeno sintético y situar en el centro los nutrientes orgánicos y reciclados. Solo en la valorización agronómica tendrá oportunidad el biogás.

A Zamora no le sirven discursos catastrofistas ni desvalorar las ayudas estatales en marcha. Si la raíz del campo es ambiental, económica y de justicia social, la transición deber ser territorial y cultural: justa para todos.

Si no hay voz en Extremadura ni Aragón, ¿se pondrá Castilla y León al lado de su campo o volverá a llegar tarde? n