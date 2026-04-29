Opinión
La situación de los equipos de baloncesto
"Resulta que en Zamora no tenemos instalaciones para participar en la Liga Federada de baloncesto femenino: este año los partidos de casa contra los equipos de Salamanca se han jugado en el pabellón de Morales del Vino, lo cual agradezco a su Ayuntamiento... pero reprocho al de mi ciudad"
Buenas tardes. Escribo esta carta con el objetivo de dar a conocer la situación de los equipos de baloncesto, en mi caso particular, el baloncesto femenino.
Resulta que en Zamora no tenemos instalaciones para participar en la Liga Federada. Este año los partidos de casa contra los equipos de Salamanca se han jugado en el pabellón de Morales del Vino, lo cual agradezco a su Ayuntamiento... pero reprocho al Ayuntamiento de mi ciudad.
El colmo de la situación ha llegado con los torneos una vez se finaliza la temporada regular. En otras capitales de provincia se pueden jugar, en Zamora no.
Es incomprensible que los clubes se muevan, organicen torneos con otras provincias, Ávila y Salamanca, repartan sedes entre las capitales, y al final, otra vez la frustración, y para poder jugar hay que ir a Salamanca, en Zamora no.
Allí, como ejemplo, se juega un domingo en el pabellón al lado del Centro Comercial, o en el de Santa Marta, o en el de Carbajosa o en el que está al lado del Corte Inglés.
En Zamora no, ¿qué pasa, que el domingo, diría que, hasta el sábado por la tarde, no se puede trabajar?, como decían nuestros abuelos.
Agravio y obligaciones
Nuestras instituciones, que sí, que son nuestras, de los ciudadanos, deberían evitar este agravio tan doloroso para sus vecinos, sabiendo que tienen que cumplir con sus obligaciones y los fines para los que están ahí y a los que les obligan las normas:
A la Junta le obliga nuestro Estatuto, pues tiene competencias exclusivas en materia de deportes: artículo 70.1.33: La Comunidad de Castilla y León tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: (…) 33.º Promoción de la educación física, del deporte y del ocio.
Al Ayuntamiento la Ley de Bases de Régimen Local, artículo 26.1.c, que obliga a los municipios de más de 20.000 habitantes, que deberán prestar, en todo caso, los siguientes servicios: (...) instalaciones deportivas de uso público
Ya no me voy a meter con la Diputación y su lustroso pabellón, o con la USAL.
Lo que no es de recibo es que estando las instalaciones, en mejor o peor estado, no se puede celebrar un torneo, o no se pueda jugar la liga en tu ciudad porque no te abran la puerta un domingo, es que es desgarrador, ¡coño!
Claro que con el precedente del CB Zamora en Navidad que se tuvo que ir a Valladolid a entrenar…
Pues eso, a ver si alguien le da una vuelta a esto.
Por cierto, se me olvidaba la FEBCyL, parece que solo está para cobrar las cuotas y poner alguna sanción...y no como dice el presidente en su carta "firme intención de contribuir al crecimiento de nuestro deporte"... ¡joder! no será porque al delegado de Zamora no se la haya comentado la situación.
José Félix Moralejo Gutiérrez
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