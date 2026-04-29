Dinero ambulante para los pueblos

De izquierda a derecha el director general de Caja Rural, Cipriano Garcia, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez y el diputado de Política Social, Ramiro Silva, tras la firma del contrato. / M. A. L

La Diputación Provincial, por obligación y compromiso, y la Caja Rural de Zamora, por devoción y oficio, han vuelto a demostrar su sensibilidad con los pueblos zamoranos. Ahora ha sido con la firma de un convenio, por un importe considerable, 1,32 millones de euros, para poner en marcha un servicio de oficinas móviles bancarias que recorrerán periódicamente los núcleos de población del ámbito rural excluidos desde hace tiempo de este tipo de prestaciones. ¡Los municipios pequeños no interesan a nadie, ni a los bancos!

Es de agradecer la prestación de este servicio contra la exclusión financiera; como el apoyo a tiendas y bares, únicos centros sociales y de encuentro en muchos pueblos; como la ayuda al asociacionismo civil y cultural o ser soporte de tareas básicas. Diputación y Caja Rural de Zamora mantienen el apego a lo pequeño, precisamente a lo que no reporta rentabilidad en los balances de cuentas o en los resultados electorales. Por eso tienen mucho mérito este tipo de iniciativas, por lo que suponen y por lo que significan: que lo diminuto, lo más sensible y lo que está en camino de desaparecer tienen (todavía) quienes les escriban. Gracias.

Pero el panorama es desalentador. El libro del futuro del ámbito rural no tiene páginas. No parece que seamos conscientes de que estamos asistiendo a la desaparición de un mundo que ha supuesto la única forma de vida (humana) durante miles de años. Y lo más triste es que aquellos que, de verdad, tienen posibilidades de frenar esta descomposición poblacional y cultural, pasan de todo, miran para otro lado, son cómplices necesarios del desastre.

Vivir en un pueblo pequeño es ser español de segunda porque —ahora que estamos en pleno debate sobre la "prioridad nacional"— no tenemos los mismos derechos —¡de los servicios ni hablamos!— que quienes viven en municipios grandes o en ciudades: ¡Qué Dios nos libre de un accidente, un infarto, un ictus o cualquier otro mal de efectos rápidos porque nos vamos a morir más deprisa!

Los partidos políticos —estructuras creadas para ordenar la sociedad— tienen, como el dios romano Jano, dos caras. Aquí, cuando se bajan (poco) al barro del ámbito rural, prometen cosas que después no cumplen. De hecho legislan (por acción u omisión) en los parlamentos que están en las ciudades en contra de quienes viven en los pueblos pequeños donde hasta la propiedad privada tiene una consideración menor.

Lo que sucede, lo que está ocurriendo en el ámbito rural, es una tragedia colosal. Por eso que todavía haya quienes, como Diputación Provincial y Caja Rural de Zamora, apliquen fármacos reconstituyentes supone un gran mérito. Es ir contra corriente y apostar por los más débiles, las víctimas de una igualdad desigual, los perdedores de una ordenación territorial desordenada.n