De fracaso en fracaso

Así se sustancia la vida política de la aspirante a gobernar la Comunidad de Madrid, la fracasada ministra de Sanidad, Mónica García. Ya fue oposición antes de ser ministra y no brilló. Como ministra de Sanidad, tiene a la profesión quemada y echando pestes de su gestión por sus galénicas bocas. Encima, se muestra incapaz para los acuerdos. No quiere reunirse con los médicos patrios que la han puesto contra las cuerdas, iniciando la tercera huelga del año en protesta contra el estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos de la Mea de Ámbito.

Mónica García no dio la talla en la Comunidad de Madrid. El ministerio de sanidad la ha engullido y en lugar de dar la cara, prefiere escudarse en su vuelta al Gobierno de Madrid donde aspira a arrebatarle el liderazgo a Isabel Díaz Ayuso. Con las credenciales que tiene le va a resultar harto difícil. Ya se puede desgañitar lo que quiera acusando a la Ayuso de todo lo acusable. Los madrileños no son tontos y no se van a dejar llevar al huerto de la incompetencia más absoluta.

Como política y gestora, Mónica García es un fiasco. Tres cuartos de lo mismo pasa con Yolanda Díaz. Es lo que tienen las chicas Sumar, que restan. Llegan con ganas de comerse al mundo, o eso dicen, y el mundo las va engullendo poco a poco. No se puede ser más nefasta que esta señora que estudió medicina pero que nunca ha ejercido, ni ejercerá. Esta no se pondrá el "zueco" en la vida. Estando los sindicatos y las puertas giratorias, para que tiene que ir a un hospital o a un centro de salud para hacer guardias y aguantar a los pacientes. No se aguanta ni a ella misma, como para aguatar a la plebe que somos los pobrecitos pacientes.

Los facultativos están que trinan y no dicen precisamente cosas bonitas de la ministra que les ha tocado en desgracia, con la que ni negociar ni hablar de ahí la falta de consenso. Así va el Ministerio, como nunca de mal. De hecho, sectores de la oposición, médicos y medios, la califican como la peor ministra de Sanidad por la gestión de listas de espera, retrasos en fármacos y el anteproyecto del estatuto marco. ¿Hay quién dé más?