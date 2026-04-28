USA contra Cuba y China: una política cochina

La Revolución Cubana fue una gesta que emocionó al mundo por su carácter épico y por lo que supuso ese "paso al frente" en la libertad de los pueblos. Era 1959. Una simple isla de 10 millones de habitantes había vencido a la clásica dictadura sátrapa y títere al servicio de los intereses del capitalismo yanki.

Tal revolución consistía en el reparto de la riqueza que producían los cubanos de arriba a abajo, y no como se repartía cada día de abajo a arriba (recuerden eso llamado plusvalía).

Ante estos acontecimientos "los grandes patriotas" (los ricos) se fueron de la Isla con todo lo que pudieron. Pero claro, las fábricas no cabían ni en sus yates, ni en sus aviones, por lo que en Cuba se quedaron. O sea, el Rey del Ron se fué pero el ron se quedó.

Ante estos acontecimientos los hermanos Castro (tan vilipendiados a pesar de ser hijos de uno de los terratenientes de la isla y preferir la justicia social) junto con los otros dirigentes de la Revolución de los Barbudos, deciden nacionalizar las fábricas o empresas "abandonadas". Acto que se dio en una asamblea que se hizo célebre por su desarrollo, ya que gritaba el portavoz del Gobierno: "Banca X", y coreaban todos: "Se llamaba". Pasando a ser de todos.

Mas, como suele ocurrir que los que tienen privilegios se cabrean cuando los pierden (por eso "las revoluciones son pacíficas y las contrarrevoluciones sanguinarias") EEUU montó un ejército de mercenarios (fundamentalmente cubanos instalados en Miami) que intentó asaltar la isla en el célebre desembarco de Bahía Cochinos. (Y luego dicen que no existe la Divina Providencia).

Mas como esa injerencia armada de un Estado en otro acabó mal para los EEUU, entonces la nación más poderosa del mundo decide asfixiar la vida y la economía cubana mediante un bloqueo criminal y despiadado (hubo también atentados terroristas financiados por la CIA) desde 1961 hasta hoy en día (cerco económico cada vez más atroz al ver que el socialismo cubano no cae ni tras 65 años de agresión criminal).

Por ello, una forma de ayudar a Cuba era ir allí en plan turista, cosa que encima compensaba por lo que dejó escrito García Lorca: "Si me pierdo búsquenme en la Habana" (de lo llamativo que es todo allí).

Pero esto hizo que en IU de Zamora "sufriéramos mucho" al tener que denunciar el gorroneo de diputados provinciales del PP que desde uno que se fue allí (pagando tú) para buscar ¡¡¡un manuscrito de León Felipe!!! (cuanto saben ¡eh!) hasta la actual Operación Añoranza, los políticos zamoranos que no se han fumado un habano en el Malecón a tu salud es porque les da miedo el avión. ¿Entiendes entonces por qué en IU lo pasábamos mal? Porque ese abuso a costa de Zamora había que denunciarlo aunque ese !turismo carota" fuera bueno para Cuba.

Y ahora, en el 2026, la crueldad de las autoridades de EEUU amenaza con que, si el pueblo no se rinde ante el bloqueo absoluto de petróleo, invadirán la isla. Pregonando así de nuevo otra contrarrevolución sangrienta.

Al mismo tiempo estamos ante una posible 3ª Guerra Mundial ya que todo lo que está ocurriendo con Irán y alrededores busca hundir a China, porque EEUU, presunto paladín de la libre competencia y de la libertad de comercio, no soporta la hegemonía de los chinos vendiendo más porque fabrican mejor y más barato.

Y así como Cuba fue el país del 3er mundo donde mejor se vivía y por eso había que ahogarla y que no sirviera de ejemplo a otros pueblos, ahora China es el país que ha demostrado que el comunismo es beneficioso para las gentes trabajadoras.

¡Ah! ahora usted tiene que exclamar: "¡¡¡Pero si lo de China no es comunismo!!!". Y yo (apoyándome en la idea de otro) le contesto: "Pues entonces ¿por qué no la tomamos como ejemplo económico a seguir".