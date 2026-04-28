Chicuelo, el hombre que cambió el toreo

Así se titula el libro que acabo de leer. Escrito por Manuel Escalona Franco y publicado por la editorial "El paseíllo". este libro muy bien documentado y con fotografías nos descubre el papel fundamental del torero Manuel Jiménez Moreno "Chicuelo" en la historia de la tauromaquia. Para la crítica taurina y los aficionados Chicuelo fue un gran capotero y que su única aportación fue la invención de la famosa chicuelina. En este libro uno descubre que fue mucho más.

Chicuelo se fijó en Joselito y fue el espejo de Manolete. Con Chicuelo aparece el toreo con la muleta ligado, al natural y en redondo donde el torero es el eje vertical y el toro gira alrededor del torero. Esta forma de torear que vemos cuando presenciamos una corrida de toros la realizó por primera vez Chicuelo. Este concepto tuvo su máxima expresión en la faena del toro "Corchaíto" en Madrid (año 1928) que supuso un antes y un después en la historia del toreo. Fue tanto el impacto de esa faena que el público extasiado y puesto en pie, sacó su pañuelos y pidieron la oreja para Chicuelo sin que el torero hubiera ejecutado el suerte suprema. Un libro que merece estar en la biblioteca de todo aficionado.

Yo, la verdad, descubrí la importancia de Chicuelo en el año 2017 donde fui invitado por José Morente y su razón incorpórea a unos actos en Sevilla sobre la figura de Chicuelo. Estaban también Rafael Jiménez y Manuel Jiménez (hijo y nieto de Chicuelo). José Morente dio una magnifica conferencia sobre este torero. Y al día siguiente una visita guiada por aquellos lugares de Sevilla que tuvieron relación con Chicuelo. Allí oí estas palabras: "El arte de los toros bajó el cielo y su mejor intérprete fue Chicuelo".

Alfonso Pablos Flórez