Se viene hablando insistentemente de la aparición en distintas ciudades del mundo, de lo que muchos medios no han dudado en calificar como "súper ratas", ratas enormes, ratas grandes para grandes urbes donde conviven en su hábitat natural cual son las cloacas, los contenedores de basura, los establecimientos de alimentación y allá donde quiera que encuentren bocado para alimentarse. Ciudades como París y Nueva York viven amenazadas por lo que ya se ha considerado como una plaga. Ratas a las que resulta muy difícil exterminar porque presentan cierta resistencia a los rodenticidas, posiblemente debido a algunos cambios genéticos.

No hace falta irse allende los mares, para comprobar que las ratas son universales. En Zamora, de estos asquerosos animales vamos bien servidos. No creo que los adalides del mundo animal vayan a salir en defensa también de estos, algo más que roedores. La rata de alcantarilla y la rata negra se reparten las ciudades. Zamora no es ajena a su presencia. No sé cómo lleva el Ayuntamiento la desratización que la ciudad necesita, sobre todo en aquellos entornos abandonados, pero mientras los contenedores tradicionales sigan ocupando aceras y taponando la salida de vecinos de sus casas (siempre hay cerca una alcantarilla), las ratas harán acto de presencia.

Lo de los contenedores parece una burla de los responsables del Ayuntamiento, que se lo digan a los vecinos que pagan religiosamente sus impuestos y que soportan el hedor de cinco contenedores en raya, delante de sus portales, donde no sólo el supermercado de turno, sino los vecinos de otras calles, van a depositar la mugre que les sobra. El asunto se ha denunciado por activa y por pasiva, haciendo caso omiso del malestar ciudadano.

Menos fiestas, menos títeres, menos inversión en espectáculos que ni puñetera falta que hacen y más atender las necesidades y denuncias de los ciudadanos. En España hay una plaga de ratas y Zamora no es ajena al problema. La cosa empeora cuando se ha descubierto que estos bichos son resistentes a los venenos tradicionales. Como sigamos así, habrá que coger la escopeta y liarse a perdigonazos con ellas. Pero, claro, eso está prohibido y multado. Pues, nada, señor alcalde, usted a los suyo que no es lo de la mayoría de vecinos y a ver si con otro flautista, Hamelin se queda, ¡por fin!, sin ratas.