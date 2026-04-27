Decidir hasta el final

Por lo general vivimos de espaldas a la muerte; es como si no hablando o pensando en ella la alejáramos de nosotros o no existiera. Craso error ya que la vida y la muerte forman parte de un continuum y están indisolublemente ligadas. Además, no es la muerte en sí lo que muchas veces nos preocupa y lo que realmente nos asusta es el tránsito hacia ella, son los momentos finales de nuestra vida, sobre todo desde aquel en que nuestro médico (si es honesto) nos dirá que nuestra dolencia no tiene solución, con todo lo que puede conllevar pensar en la enfermedad y lo que esta acarrea: el dolor, la limitación, la pérdida del rol, la soledad, la incomprensión, el sufrimiento, al fin y al cabo.

Escuchando el otro día a Daniel Ramos, en la Biblioteca Pública de Zamora, donde nos presentaba su libro sobre los Cuidados Paliativos, me hizo volver a pensar en algo que está mal conceptuado, en la población general y lo que es aún peor por los propios profesionales del sistema sanitario y por lo tanto mal aprendido. Algo por lo que hemos luchado durante mucho tiempo todos a los que los Cuidados Paliativos nos tocaron el corazón. La filosofía y la ciencia en Cuidados Paliativos no está en llegar ante un paciente y saber cómo, cuándo y cuánta morfina le debemos administrar o prescribir. Marcos Gómez Sancho siempre dice, con toda la razón, que la morfina enviada por correo no hace el mismo efecto como cuando la prescribe el médico al pie de cama.

Paliar es cuidar, sí, y para ello hay que comprender no solo la enfermedad que minora a la persona sino también comprender su sufrimiento, qué le hiere de verdad, cuáles son sus necesidades en todas las esferas: la física, la emocional, la espiritual y cómo podemos ayudarle para que ese tránsito sea menos penoso. Debemos, pues, intervenir en el sufrimiento evitable y para ello hay que saber conectar, saber escuchar y saber comunicar

Eric Cassell decía que "los cuerpos duelen, pero las personas sufren" y lo hacen porque algo ha sucedido que la persona percibe como una amenaza y no dispone de recursos para poderlo enfrentar. El dolor físico se trata con morfina, pero el sufrimiento requiere acompañamiento, escucha activa y búsqueda de sentido. Esta es realmente la base de los Cuidados Paliativos. Se pueden y deben hacer Cuidados Paliativos de manera precoz, muchas veces desde el diagnóstico de una enfermedad infausta ya que proporcionan esa otra forma de ver a la persona, como un todo, con su enfermedad y con sus circunstancias. Lamentablemente esto no es así y los pacientes que llegan a Cuidados Paliativos, casi siempre lo hacen tarde, muchas veces en situación de agonía, donde poco o nada se puede hacer y si dan con un equipo bien formado (recordemos que no solo es poner morfina y laxantes) será toda una suerte, lo que implica una clara situación de inequidad por parte del sistema sanitario. Como decía Cicely Sanders a sus pacientes: "me importas por ser tú".

Este ciclo de cuatro talleres y conferencias que hoy presentamos nace con un propósito muy claro: recuperar la autonomía y la humanidad en el proceso de morir.

"El primer taller de este ciclo lo dedicaremos a la Planificación de Voluntades Anticipadas. A menudo, tanto las familias como los profesionales se enfrentan a situaciones angustiosas preguntándose: "¿Qué hubiera querido él?" o "¿Estaría ella de acuerdo con este tratamiento?". O bien trabajando las situaciones bajo la filosofía del paternalismo, donde siempre es "todo para el paciente, pero sin el paciente".

El segundo taller abordará el concepto de Red: ¿Quién nos cuida cuando estamos enfermos en casa? ¿Quién pasea al perro, quién nos trae el pan o quién nos hace compañía una tarde? Cómo combatir la soledad no deseada. Cómo se organizan "ciudades o barrios compasivos" donde los vecinos se disponen para acompañar a personas al final de la vida, evitando el aislamiento que hoy sufren muchos mayores. Y el tan importante papel del voluntariado: Cómo personas de la propia comunidad pueden formarse para ser "centinelas" o acompañantes, ofreciendo una presencia humana que la medicina por sí sola no puede dar.

En el tercer taller, que versará sobre la Eutanasia, abordaremos la información frente a la confusión. ¿Qué es y qué no es? Diferenciar claramente la eutanasia de la sedación paliativa o del rechazo a tratamientos (adecuación del esfuerzo terapéutico). Entender el proceso legal de forma sencilla, los requisitos (sufrimiento intolerable, enfermedad grave e irreversible) y los pasos: las dos solicitudes, el papel del médico responsable y la Comisión de Garantía.

Y en el cuarto y último taller, Abordaje del Deseo de Adelantar la Muerte, aprenderemos a escuchar lo que no se dice. A sostener la mirada cuando alguien dice "no quiero seguir viviendo". Cómo escuchar sin juzgar, cómo validar ese sentimiento y acercarnos para preguntar: "¿Qué es lo que te hace sufrir tanto hoy?". Qué es lo que supone e implica ese acompañamiento emocional.

Estamos aquí para hablar de dignidad, de respeto y de amor. A lo largo de estas sesiones, vamos a explorar cómo podemos ser dueños de nuestras decisiones hasta el final, qué leyes nos amparan, cómo entender el deseo de morir cuando el sufrimiento es alto y, sobre todo, cómo podemos volver a ser una comunidad que se cuida y no deja a nadie solo en su etapa más vulnerable.

Queremos romper el tabú. Queremos que, las personas, tengáis menos miedo y más herramientas. Porque planificar el final es, en realidad, el último gran acto de libertad y de cuidado hacia nosotros y hacia quienes más queremos".