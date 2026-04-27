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Opinión | CARTAS

Cartas de los lectores

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Corina no es nombre de santa

"Rehusó la entrevista con el Presidente Sánchez y se hizo de leche y miel en los despachos de Génova y de la ultra derecha, que aplauden al ponzoñoso sionista y al Becerro de Oro de la Casa Blanca"

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En nuestra vida se van sedimentando nombres de personas, lugares, sucesos…Así como el nombre de Corina, en Grecia doncella virginal. En el S. V a.de C. triunfó en el Agora la poetisa y estudiosa Corina de Tangara. Korina Rivandeneira es una exitosa presentadora venezolana que ganó un proceso contra uno de sus directivos por tocamientos no consentidos. En Elche se ubica la fábrica de calzado femenino de lujo de la diseñadora Corina. Corina Larssen una mujer inteligente y astuta que desplumó al Borbón Emérito y de Corina en Corina llegamos a la Machado, premio Nobel de la Paz 2025, que por supuesto habrá alcanzado por méritos, antes de ser la vestal del templo mefistofélico de Trump, ante el que se postró y ofrendó el altísimo galardón.

Su reciente visita a España no ha sido muy afortunada, siguiendo los mandatos del sumo sacerdote de la paranoia, arengó a los doscientos mil venezolanos acogidos por el Gobierno de la Nación, pero rehusó la entrevista con el Presidente Sánchez y se hizo de leche y miel en los despachos de Génova y de la ultra derecha, que aplauden al ponzoñoso sionista y al Becerro de Oro de la Casa Blanca.

Solo falta que un día, el ególatra del Universo, nos declare la guerra abierta.

F. Mariano Santos

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