La voz que no nos confunde con nadie

No era fácil comprender a Jesús. Ni en su momento ni ahora. Su voz de poeta va directa al corazón, para movilizarnos. Hoy nos cuesta vivir de sus metáforas: muchos desconocemos costumbres de rediles, pastores y ovejas. Además, nuestro espíritu está adormilado.

Pero alguna vez, calladamente, nos preguntamos: ¿Hay alguien que me conozca de verdad, no se aleje, y siga conmigo siempre? Jesús –dice este evangelio– va llamando por el nombre a sus ovejas. No en general; en singular. Por nuestro nombre. Sin considerarnos datos, algoritmos, perfiles... Eso, en cualquier época y lugar, es lo que más necesita una persona: que alguien sepa quién es, no solo qué hace o produce.

Jesús añade: "Yo soy la puerta". No el guardia que decide quién entra. La puerta misma. "Quien entre por mí podrá entrar y salir, y encontrará pastos". Puerta, no jaula. Hay gente que imagina la fe como un recinto cerrado. Jesús describe exactamente lo contrario.

¿Quiénes son los ladrones? Lo que promete llenarnos y nos vacía. Lo que asalta insinuándonos un atajo de felicidad perenne. Todo cuanto dice "sígueme, yo sé lo que te falta", y luego nos cobra un precio que no habíamos visto. El éxito a cualquier coste. La aprobación constante de los demás. La huida permanente de uno mismo. "Yo he venido para que tengan vida, y la tengan abundante". Vida abundante no significa vida sin dolor. Significa vida que merece ser vivida. Con densidad, con sentido.

Pero ¿cómo se escucha esa voz? ¿Qué hay que hacer en un mundo donde todo compite por nuestra atención, las emociones van a mil y el silencio da miedo?

Quizás lo primero es dejar de buscarla como si fuera un sonido extraordinario. La voz que susurra nuestro nombre no suele llegar como un rayo. Llega como una incomodidad que no desaparece. Como una pregunta que vuelve. Como la sensación –en medio de una vida aparentemente bien organizada– de que falta algo que no está en ninguna lista de tareas.

Prestarle atención es parar de verdad. Frenar. Aunque sea poco rato. Pero parar. Leyendo despacio. Caminando sin auriculares. Dejando que una conversación llegue hasta el fondo. No hay técnica secreta. Sí requiere una disposición: estar dispuesto a escuchar algo que quizás no confirme lo que ya pensábamos.

Cuando la voz pronuncia nuestro nombre, lo dice como quien tiene tiempo, y sabe que (¿) yo también lo tengo (?).

La tradición cristiana ha señalado siempre tres lugares donde esa voz resuena con más claridad: la oración (que no es hablar mucho, sino quedarse quieto con alguien), la Escritura leída sin prisa, y la vida misma –los acontecimientos, las personas, lo que duele y lo que alegra– mirada con una pregunta abierta detrás.

El pastor no empuja a las ovejas, las "llama". La diferencia entre una voz que atrae y una mano que obliga es la diferencia entre fe y miedo. Podemos confiar en un pastor que no nos quita caminar por rastrojos, pero nos guía y sostiene acompañando a los demás.

¿Hay alguien que me conozca de verdad?

El texto de Juan dice "sí". Y que la puerta está abierta.

Lo que cada cual hacemos con eso es, precisamente, la libertad.