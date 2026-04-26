Tiempo de sacramentos

Seguimos en plena pascua, el tiempo litúrgico al qué, creo, no le damos la relevancia que tiene en realidad. Su importancia parece que se va diluyendo a los pocos días del gran día en el que la cristiandad celebra que Jesucristo venció a la muerte y nos señala un camino, precisamente, de vida y no de muerte tras el signo victorioso de la Cruz. Y aunque parezca que se le quita importancia a este tiempo litúrgico que nos llevará a la fiesta de Pentecostés es, curiosamente, un tiempo donde la tradición y la fe permanecen muy ligados.

Por la multitud de romerías (muchas centenarias), especialmente las de carácter mariano que se celebran durante el próximo mes, el mes dedicado a la madre de Dios, y por ser un tiempo en el que se imparten en mayor número los sacramentos, especialmente los de iniciación cristiana. Estamos en tiempo de bautismos, de comuniones, de confirmaciones… y en tiempo de matrimonios, tiempo de bodas aunque se expanden también sobre el resto del año. No es la primera vez que pongo el acento de esta columna en cómo hoy se gestionan los sacramentos de la iniciación cristiana. Y creo que es bueno volver a reflexionar sobre ello.

Me sigue inquietando mucho, aunque por más que queramos predicar otra cosa la velocidad y la voracidad social con la que se envuelven ciertas cosas es casi un gigante invencible, que a los niños hoy se les acentúe el camino en el envoltorio de una gran fiesta —que lo es— y muchos caigan en la incapacidad de darse cuenta y conocer la importancia real del motivo de la fiesta, de cada sacramento.

Hay niños que hacen la primera comunión y no vuelven a misa. Porque la comunión se hace porque, a falta de un convencimiento, hay una inercia de que si tal o cual compañero de clase lo hace pues yo (o mi hijo) también. Porque total montamos el banquete de nuestra vida para un niño con apenas nueve años, lo entoñamos en regalos…, y a seguir.

Con las confirmaciones ocurre algo similar, aunque aquí hay un debate sobre la idoneidad, o no, de la edad a la que es mejor impartir la confirmación. Creo que cuanto más tarde se haga será mejor. Más madura es la persona para decidir un sí público a la fe y demostrar, así, un modelo de coherencia de vida.

Que decir todo esto sea abogar por la secularización de nuestra sociedad, pues creo que no. Porque prefiero defender que la acción cristiana nace de un convencimiento y de un profundo respeto por la historia y no por algo que se sujeta en la inercia social. Esta realidad de la Iglesia la tenemos que asumir con mucho trabajo y poca lamentación. Porque sigue siendo necesario hacer de la fe que profesamos algo seductor para la sociedad en la que vivimos.