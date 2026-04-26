Castilla y León, un faro de esperanza y progreso

En un momento crucial para el territorio, con retos sociales, económicos y culturales que se entrelazan con la historia y el presente, los Premios Castilla y León han vuelto a ser ese espacio simbólico donde el talento, la innovación y el compromiso con la comunidad se alzan como pilares fundamentales. Las trayectorias inspiradoras de los galardonados y la celebración tradicional de Villalar, cada año más festiva y popular, se unen para construir una visión optimista y esperanzadora para esta comunidad.

Los premiados en esta última edición representan lo mejor de nuestra región en distintos ámbitos: la cultura, la ciencia, el emprendimiento y la solidaridad. Todos ellos ejemplo de valentía, esfuerzo y determinación, recordándonos que el camino hacia el éxito no está exento de dificultades, pero que la perseverancia y la pasión son las claves que abren puertas. Estos protagonistas nos muestran que Castilla y León puede y debe seguir siendo un lugar que fomente el talento local, que impulse iniciativas innovadoras y que cuide el tejido social, construyendo una autonomía más justa y cohesionada.

Son siete personas y colectivos ejemplares, dos de ellos zamoranos. La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, recogía la distinción de la Tauromaquia en nombre de su ciudad y como reconocimiento a todos los benaventanos que año tras año mantienen viva la tradición del Toro Enmaromado, un rito al compás del Corpus Christi que se enraíza en los siglos XV y XVI, que adquirió una formulación propia entre los llamados toros de cuerda en 1692 y que ahora lucha por ser Fiesta de Interés Turístico Nacional. El Premio Castilla y León de las Letras ha recaído en esta última edición en el también zamorano Tomás Sánchez Santiago, poeta y ensayista. Una mente lúcida que en nombre de todos los galardonados abogó por "la travesura de pensar e imaginar" para ser útiles a esta tierra. A ellos se han unido en el elenco Verónica Pascual Boé, ingeniera aeronáutica, Premio de Investigación Científica y Técnica e Innovación; el grupo Nuevo Mester de Juglaría, Premio de las Artes; Germán Vega García-Luengos, Premio de las Ciencias Sociales y Humanidades por sus acreditadas investigaciones sobre la literatura de distintas épocas de nuestra historia; Laura López Valle, deportista Olímpica en natación sincronizada, Premio del Deporte; y los centros de Proyecto Hombre, Premio de los Valores Humanos y Sociales.

Hoy más que nunca, es imprescindible que todos los habitantes de la comunidad autónoma sientan el orgullo de pertenecer a esta tierra que sabe reinventarse sin olvidar sus raíces. Que los mensajes de los premiados sean no solo palabras bonitas, sino un impulso real para la acción y que el espíritu de Villalar siga encendiendo la llama de la unidad y la motivación

Castilla y León tiene un futuro prometedor si sabemos unir fuerzas, mantener la mirada puesta en el progreso sostenible y apostar por la juventud, subrayó el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, sin obviar una llamada a la responsabilidad colectiva, a no perder de vista que el bienestar de la comunidad depende de la colaboración entre administración, sectores productivos y ciudadanos. Consciente de los desafíos demográficos y económicos, expresó confianza en que, con voluntad política y esfuerzo común, la región podrá superar cualquier obstáculo, como prueba el hecho de que esta tierra sea la segunda de todo el país en atracción universitaria. Pero en estos momentos hay algo todavía más acuciante. Castilla y León necesita cuanto antes un gobierno estable dispuesto a trabajar por esta tierra. No hay tiempo que perder.

Este espíritu de unión y esperanza se potencia en la celebración de Villalar, emblemático encuentro que conmemora la batalla que simboliza la identidad y la libertad de Castilla y León. El acto popular, que reúne a miles de personas cada año, es mucho más que una fiesta. Es una reafirmación de los valores que debemos llevar adelante: la solidaridad, la cultura compartida y el compromiso con el desarrollo regional. Villalar nos recuerda que la historia no es solo pasado, sino un motor que impulsa nuestro presente hacia un futuro mejor.

Mirando hacia adelante, la región se enfrenta a un momento decisivo en el que el equilibrio entre tradición e innovación será vital. La riqueza cultural que la caracteriza debe convivir con un horizonte marcado por nuevas tecnologías, sostenibilidad y oportunidades laborales para todos. La inspiración que nos brindan los premiados y el fervor popular de Villalar conforman un binomio perfecto para avanzar con firmeza y esperanza.

Por eso, hoy más que nunca, es imprescindible que todos los habitantes de la comunidad autónoma sientan el orgullo de pertenecer a esta tierra que sabe reinventarse sin olvidar sus raíces. Que los mensajes de los premiados sean no solo palabras bonitas, sino un impulso real para la acción y que el espíritu de Villalar siga encendiendo la llama de la unidad y la motivación.

Castilla y León tiene en sus manos la posibilidad de construir un futuro brillante, inclusivo y próspero. La inspiración está aquí, la voluntad también. Solo queda trabajar juntos para que esta región continue siendo un faro en España y Europa, un modelo de fortaleza, cultura y esperanza.