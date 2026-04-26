Unas Bodas de Oro emocionantes

El pasado 23 de abril, en Villalar, me encontré con mucha gente que, al igual que yo, acude desde hace medio siglo a la concentración en el pueblo comunero. Charlamos, hicimos unas risas y comprobé que, pese a los años transcurridos, no ha mermado ni su entusiasmo, ni su sentimiento, ni su emoción, ni ese espíritu reivindicativo y de denuncia tan propio de Villalar. En bastantes casos había un componente nuevo: venían con sus nietos, con sobrinos pequeños, con vecinos que debutaban en esta ceremonia regionalista. Seguro que todos pensamos eso tan manido de "cómo pasa el tiempo" y reflexionamos sobre esas cinco décadas de celebración del Día de Castilla y León en las eras del lugar donde cayeron las mesnadas comuneras y fueron decapitados tres de sus capitanes. Ha cambiado muchos casi todo, pero no la esencia de lo que supone Villalar; esa esencia que, en este 2026, congregó a 20.000 personas para festejar un aniversario, pero no un aniversario cualquiera: las Bodas de Oro de un símbolo histórico de esta tierra nuestra.

Y un año más hay que recordar aquello que se hizo casi obligatorio en las crónicas de los años 80: "Y no pasó nada". Y digo que se hizo casi obligatorio porque bastante gente, incluso autoridades regionales y ciertos medios de comunicación, se empeñó en destacar solo lo negativo de Villalar: incidentes (aunque fueran menores), enfrentamientos con la Guardia Civil, broncas e insultos (mínimos) en la lectura del Manifiesto o en las comitivas de algunos partidos…en fin, que hubo quien quiso dar a entender que Villalar era todo lo contrario a lo que de verdad era, tanto en su génesis como en su desarrollo.

Afortunadamente, aquello quedó muy atrás y la concentración comunera ha seguido su camino y está conservando sus objetivos: expresión de regionalismo y amor a la tierra, reivindicación de soluciones para sus problemas, fiesta, música, canciones y emoción, mucha emoción. En este apartado, el de la emoción, el sentimiento a flor de piel, el momento culmen, la cumbre, fue el "Canto de esperanza" entonado desde los dos escenarios por el Nuevo Mester de Juglaría y todos los músicos presentes que quisieron acompañar al grupo segoviano. Canto coreado también por las miles de gargantas que seguían las actuaciones bajo la inmensa capa instalada por la organización. Sonaban guitarras, dulzainas, tambores, panderetas, castañuelas, gaitas y voces que salían del corazón para adquirir más fuerza y brío cuando llegaban los versos finales: "Si los pinares ardieron/aun nos queda el encinar". Era la forma más sentida y enérgica de gritar que continuamos aquí, que esta tierra no se ha rendido, que no se ha resignado a perder su futuro, que, a pesar de todos los pesares, está viva, muy viva.

Y a pesar, conviene añadir, de que los medios de comunicación nacionales apenas se ocupan de Villalar (y pueden retirar el apenas). Hemos tenido la desgracia de que nuestro Día de Castilla y León, nuestro Villalar, coincida con el San Jordi catalán (el San Jorge aragonés tampoco les interesa mucho). Amigos, la fiesta del libro y la rosa acapara páginas y páginas, minutos de radio, imágenes televisivas. El 23 de abril no existe otra cosa que no sea ver a miles de personas por las Ramblas y otra calles barcelonesas comprando libros y rosas, algo magnífico, elogiable, imitable, pero, hombre, que no nos roben todo el protagonismo, que nosotros, los de Castilla y León, también existimos, también reclamamos atención, también pedimos que se nos escuche. Por eso, yo propondría a la Junta que el año que viene instale en las eras de Villalar unos cuantos puestos de libros y rosas y los inaugure Mañueco muy a primera hora para seguir la tradición. No me harán caso, pero ahí queda la idea por si le da a Santonja (o a quien sea) hacerla suya.

Mientras tanto, disfrutemos con lo que significó el Villalar 2026: unas Bodas de Oro emocionantes. Y nada nostálgicas. Fue un día de mirar hacia adelante con esperanza.