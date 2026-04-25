Ni luz ni energía

Hay cosas que llaman la atención por lo que dicen… y por lo seguras que suenan al decirlo. En estos días he visto anuncios en Zamora que hablan de "limpiezas energéticas", de "entidades de luz" o de "energías de bajo astral" capaces incluso de afectar a la vida de una persona concreta. Se presentan como algo serio, estructurado, casi técnico. Como si detrás hubiera un conocimiento sólido.

Y merece la pena pararse un momento. Porque aquí se utilizan palabras que sí tienen significado en ciencia, pero que se emplean de una forma completamente distinta.

Por ejemplo, la energía. En física, la energía no es algo difuso ni misterioso. Es una magnitud perfectamente definida. Se puede medir, calcular y transformar. Es la capacidad de realizar trabajo. Está en el movimiento de un objeto, en el calor, en la electricidad, en la radiación. Tiene unidades, ecuaciones y leyes muy concretas que describen cómo se conserva y cómo cambia. No hay "energías buenas" o "energías malas" en ese sentido. No hay energías que tengan intención, ni voluntad, ni que se dirijan a una persona concreta. La energía no decide nada. Simplemente se transfiere o se transforma siguiendo leyes físicas.

Algo parecido ocurre con la luz. La luz, en términos científicos, es radiación electromagnética. Ondas que se propagan, con una determinada longitud de onda, que transportan energía. La vemos, la medimos, la utilizamos en tecnologías que van desde una bombilla hasta una fibra óptica. Pero no es una entidad, ni tiene conciencia, ni puede clasificarse como "de alto" o "bajo" nivel moral.

Cuando en estos discursos se habla de "entidades de luz", no se está hablando de luz en el sentido físico. Se está utilizando una palabra científica para describir algo que no tiene ninguna base en ese conocimiento.

Y eso es importante decirlo con claridad. Porque mezclar términos científicos con conceptos que no lo son genera una apariencia de rigor que no es real. Hace que algo que pertenece al ámbito de las creencias o de las tradiciones se perciba como si tuviera respaldo científico. Y no lo tiene.

Otra cosa distinta es entender por qué este tipo de prácticas siguen existiendo. Ahí sí hay una explicación interesante. El cerebro humano busca patrones, explicaciones, causas. Cuando algo nos va mal, cuando sentimos incertidumbre o cuando queremos controlar situaciones complejas, tendemos a buscar respuestas que nos den sensación de orden. Y si además esas respuestas vienen envueltas en un lenguaje aparentemente técnico, resultan más convincentes.

Pero que algo resulte convincente no lo convierte en cierto. Desde la ciencia, las afirmaciones necesitan algo más que palabras. Necesitan evidencia, experimentación, reproducibilidad. Necesitan poder comprobarse de forma objetiva. Y en este caso, nada de eso aparece. No hay mecanismos físicos que permitan que una "energía" dirigida afecte a una persona concreta a distancia. No hay forma de medir esas supuestas entidades. No hay experimentos que respalden esos efectos. No hay, en definitiva, base científica.

Eso no impide que cada uno tenga sus creencias personales. Pero conviene separar claramente los planos. Una cosa es lo que sentimos, lo que creemos o lo que forma parte de una tradición cultural. Y otra muy distinta es lo que la ciencia puede explicar.

Porque cuando se confunden ambos planos, no solo se pierde claridad. También se abre la puerta a que conceptos serios, como la energía o la luz, se utilicen de forma imprecisa para justificar cualquier cosa.

Y la ciencia, precisamente, intenta lo contrario. Poner orden en las palabras. Y, sobre todo, en lo que significan.

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