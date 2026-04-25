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Opinión | ZAMOREANDO

Carmen Ferreras

Carmen Ferreras

De la extrema derecha se sale

"El giro histórico de Budapest es extrapolable a España, siempre y cuando el mosaico de la extrema izquierda vaya perdiendo teselas por el camino"

El ganador de las elecciones en Hungría, Péter Magyar

El ganador de las elecciones en Hungría, Péter Magyar / ATTILA KISBENEDEK / AFP

Podía ser sólo una frase, pero también es una realidad que ha cobrado cierta relevancia tras los resultados electorales en Hungría. La oposición liderada por Péter Magyar derrotaba a Víktor Orban tras 16 años de mayorías absolutas que le permitieron reformar la Constitución y poco a poco hacerse con el control de todos los poderes del Estado, directamente con nombramientos o a través de empresarios amigos como en el caso de los medios de comunicación privados. Se apagó el faro que ha iluminado el camino de los políticos de ultraderecha. Aquellos que pensaron que la extrema derecha había llegado para quedarse indefinidamente, se equivocaron.

Con la "caída" de Orban, los húngaros "han dicho sí a Europa y sí a una Hungría libre" como proclamaba el nuevo presidente, Magyar, tras conocerse su victoria con la que se ha puesto fin a tantos años de poder omnímodo de Orban, el principal aliado tanto de Putin como de Trump, para debilitar y romper desde dentro la quebradiza Unión Europea. Orban ha sido la china que la UE ha soportado en el zapato durante tantos años. Tras la invasión de Ucrania, fue el húngaro quien retrasó y bloqueó, las sanciones de la UE contra Rusia y la ayuda a Ucrania, saltándose el código diplomático europeo.

Era tan fácil acabar con el "monopolio", como votar en unas elecciones. Siempre y cuando, claro, el pueblo húngaro fuera consciente de la realidad. De la extrema derecha se sale. No las tengo todas conmigo en el caso contrario. De la extrema izquierda, como la que gobierna España, no se sale tan fácilmente. Se enrocan. Tragan por lo que deban tragar con tal de permanecer y ahí continúan. Digo yo que hasta las próximas elecciones y siempre y cuando los españoles se den cuenta del fiasco de Podemos y de que Sumar resta.

En el caso de España hay que añadir los nacionalismos, de los que, estoy convencida, también se puede salir. El giro histórico de Budapest es extrapolable a España, siempre y cuando el mosaico de la extrema izquierda vaya perdiendo teselas por el camino. Estoy convencida de que se podrá salir, porque la extrema izquierda española, al igual que la extrema derecha húngara, es un obstáculo para la unidad de la UE.

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