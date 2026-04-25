Buffy no nos salvará del apocalipsis

Mi gozo en un pozo. Primero me entero del anuncio de que la mítica serie de televisión que se emitió allá por los noventa y los dos mil, Buffy Cazavampiros, iba a regresar a las pantallas, no de la televisión normal, como antes, sino de una plataforma de esas de pago.

Un regreso harto necesario. Y no sólo, porque desde que alguien se inventó eso de los creadores de contenidos, todos los contenidos son una reverenda mierda. Si no y ante todo porque cuando viene un apocalipsis, nadie como la cazadora de vampiros y demonios para combatirlo y salvar a la humanidad.

Pero como dije al principio, me pusieron el caramelo en la boca para quitármelo rápido, porque hace poco he leído que se ha cancelado el ansiado regreso de la serie que marcó una época y a una generación. Lo dicho, malas noticias, sobre todo cuando tenemos un apocalipsis encima. Y como durante los anteriores, elegimos no querer verlo.

Escucho a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, afirmar, que, aunque la guerra del tarado de Trump contra Irán acabe mañana y se reabra el estrecho de Ormuz que deje otra vez paso libre al comercio mundial, el daño ya está hecho. Y no puedo dejar de temblar, porque compruebo que mi prójimo prefiere seguir viviendo como si no hubiera un mañana, pensando en las próximas vacaciones. O como si el mundo no estuviera en manos de un pedófilo estragado de dólares y borracho de halopedirol.

"En cada nueva generación, nace una cazadora", es el legendario lema de Buffy. Una serie, cuyo principal atractivo no era comprobar que se puede derrotar al mal, sino que se consigue hacerlo jugando en equipo, colaborando entre todos, poniendo cada uno de su parte. Nunca yendo por libre.

Buffy sólo hay una, igual que Maradona o Messi sólo hay uno, pero ni una estrellita ni la otra son nada sin el resto. Y esta enseñanza es algo que tampoco hemos querido aprender, por aquello de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.

No hemos aprendido una mierda de la pandemia de COVID que asoló el mundo. Es verdad que cantamos el Resistiré del Dúo Dinámico en el balcón de casa, y nos engañamos repitiendo que saldríamos mejores, mientras los más listos de la clase trapicheaban con mascarillas. Y poco más. O como diría Bugs Bunny, eso es todo, amigos.

Mientras tanto el apocalipsis suma y sigue. Me cuentan que un enorme petrolero cargado con miles de barriles de petróleo, que iba en dirección a Holanda, se ha dado la vuelta y ha recalado en Togo. Porque durante la travesía, alguien de ojos rasgados ha pagado más dinero por el oro negro. Alguien que necesita, no que la población de Togo disponga de petróleo para su día a día, sino que sus intereses mineros en ese país africano puedan seguir extrayendo las materias primas del subsuelo.

Me hablan también de unos disturbios entre agricultores irlandeses y el ejército del país del trébol de cuatro hojas, San Patricio y las pintas de Guinness, que amenazan con hacer palidecer el conflicto norirlandés, The Troubles.

No hemos aprendido una mierda de la pandemia: Un país que renuncia a su soberanía alimentaria es un país condenado al hambre

En España no nos enteramos de nada, ni falta que hace, porque estamos a lo que estamos: carpe diem. Los bares llenos, a reventar, y dentro de nada empezamos con la temporada alta de fiestas de pueblo. Toros, quintos, paellas populares, charangas y mucho DJ.

Tenemos encima, así nos lo advierten los científicos, una suerte de efecto "Super Niño" que está trayendo un exceso de aire africano sobre la península. Pero, que nadie entre en pánico, salvo que se sea alérgico. Para eso ya está el escritor Félix Moreno. Al que han crucificado en plaza pública, por describir en su relato "Sé cómo vais a morir" de modo hiperrealista como el calentamiento global traerá a la península temperaturas medias de cuarenta, cuarenta y cinco, y hasta cincuenta grados, y cómo el cuerpo humano, el nuestro y el de nuestros hijos, va a ir colapsando. Si no un año, al siguiente. Igual que están colapsando por el exceso de calor otras especies animales, las plantas y los árboles.

Pero yo sigo encabronada y a lo mío porque los estudios de Hollywood han decidido cancelar el regreso de Buffy en medio de un apocalipis. Y porque el ministro Planas ha decidido, en plan Pilatos, lavarse las manos en el conflicto entre los ganaderos de leche y la industria láctea.

Resulta que España somos deficitarios en leche. Consumimos más de la que producen las vacas de nuestros cada vez más escasos ganaderos de vacuno de leche. Como somos deficitarios, porque ningún padre ganadero de vacuno desea que su hijo siga sus pasos, es necesario comprar leche a Francia, Rumania o Grecia.

Como somos deficitarios, porque ningún hijo de ganadero de leche que lleva viendo toda la vida a su padre trabajando como un perro para vivir peor que uno de estos, permitimos que la industria láctea baje el precio de la leche al ganadero.

No somos productores de petróleo, ni de gas. Vivimos a expensas, somos harto dependientes de lo que suceda en el estrecho de Ormuz. Tampoco está en nuestras manos rebajar la temperatura del planeta. Hace ya mucho tiempo que el caos climático se volvió irreversible. Irresoluble.

Pero somos una potencia en producción de alimentos. Una potencia tirada por la borda, por culpa de unos políticos ineptos. Un país que no necesita comprar nada fuera, porque en suelo español se produce todo lo que demandan 49 millones de españoles, y los que estén por venir.

Pero un país que ha renunciado voluntariamente a cuidar a su sector primario. Y un país que renuncia a su soberanía nacional es un país condenado al hambre. Sabiendo que soberanía alimentaria significa que son los agricultores y ganaderos, nunca las corporaciones ni el mercado de futuros de Chicago, los que deciden qué variedad de semillas siembran y en qué condiciones, y que razas de animales producen y mediante qué manejo.

Un país que deja de producir de todo, porque decide ser un país de camareros y kelis es un país condenado a que en la próxima pandemia, sanitarios y enfermos mueran otra vez por falta de mascarillas, EPIs y respiradores. Un país condenado a no beber leche, en caso de que colapsen las vacas francesas, rumanas y griegas. Verbigracia, un fracaso de país.

Ganadera y escritora