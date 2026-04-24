Prioridad antinacional

"La prioridad nacional es que Bea y Fran puedan acceder a una vivienda pública por delante de Mohamed". Así "simplificaba" Isabel Pérez Moñino, la portavoz de la Agenda España de Vox, este nuevo concepto que han conseguido poner de moda para desbloquear los gobiernos autonómicos: el de la "prioridad nacional". Concepto que, antes o después, también será una realidad en Castilla y León.

La simplificación barata de Pérez Moñino, más allá de ser un ataque en toda regla y sin ningún pudor a los inmigrantes, por no hablar de que el acceso a la vivienda pública es casi una quimera precisamente porque ellos son los primeros que quiere eliminar todo lo que tenga el concepto de privado y negocio; es una contradicción a en sí misma, ya que una persona cuyo nombre sea Mohamed también puede ser español. ¿O es que los que Vox define como "los de casa" no pueden tener ciertos nombres de pila? Igual resulta que hay alguna norma que yo desconozco y que obliga a tener un nombre "español" para poder vivir en España y/o tener la nacionalidad.

Pero ahí no queda la cosa. Resulta que, según esta representante de Vox, "un inmigrante empieza a tener una aportación positiva neta al estado del bienestar siempre que gane 45.000 euros de media o más al año durante toda su etapa laboral". A mí me da la risa. ¿En qué mundo viven? Por esa regla de tres vamos a dejar el país casi vacío porque, ¿cuántas personas tienen ese sueldo? La gran mayoría de los españoles no es que estén por debajo de ese salario, es que están a años luz del mismo. Ya quisiera yo (española como soy, por si acaso alguien duda) cobrar 45.000 euros anuales.

Si solo priorizamos a los "blancos" con lo que para mí (ya disculparán algunos) es un sueldazo, creo que no estamos hablando de "patriotismo social" como dice Vox, si no de crear un país de ricos en el que solo unos pocos tengan derechos. A mí personalmente esta idea me suena bastante medieval, me recuerda a aquellos señores que vivían en castillos rodeados de lujos mientras el resto del mundo subsistía.