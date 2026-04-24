Herbicidas no, desbroces mecánicos sí

Carretera en la que se utilizaron herbicidas en las cunetas. / FdV

Esta carta va dirigida a todas las administraciones y a los particulares propietarios de solares. En primavera se suelen tratar muchos bordes de carreteras, calles y solares con herbicidas para matar la vegetación herbácea, de matorral y/o arbustiva.

La utilización de herbicidas tiene riesgos para la salud humana (relacionada con cánceres, problemas de fertilidad, etc.) según numerosos estudios científicos que indican que muchos productos tóxicos utilizados alegremente son acumulativos en diversos órganos de las personas.

Para colmo hay plantas que necesitan cada vez más manos de herbicida, porque se están haciendo resistentes a un solo tratamiento.

El uso de herbicidas origina problemas para numerosos grupos de animales, en primer lugar, los insectos (que dependen de las plantas arrasadas) y a continuación inevitablemente para los vertebrados, como aves (muchas especies de pájaros), reptiles (como los lagartos y lagartijas) y anfibios (como ranas, sapos y salamandras).

Si hay flores hay insectos, si hay insectos hay pájaros.

La intervención humana -con medios mecánicos- debería ser cuando empieza a secarse la vegetación, para evitar incendios.

Las desbrozadoras de hilo con motor de gasolina y manejadas por un único operario hacen una enorme labor, muy eficaz en muchos bordes.

Los tractores con gradas de discos o de otro tipo en diversos solares, son muy oportunos cuando comienza a secarse la vegetación, después del aprovechamiento de los insectos (abejas y otras muchas especies) de las flores de las numerosas especies herbáceas.

Los tractores con potentes desbrozadoras de cadenas están más indicados para los solares o terrenos con matorral.

Sin duda, la ganadería extensiva puede sustituir a los medios mecánicos en terrenos y solares, pero no en bordes de carreteras y calles.

Siempre hay que intentar el menor impacto posible en la reproducción de las especies, pero con la perspectiva de la seguridad de las personas y de los bienes de cara a la terrible amenaza de los incendios forestales.

En nuestro pueblo o ciudad estamos nosotros y las especies que nos rodean, no solo nosotros. La visión antropocéntrica tiene que ir cediendo dominio a la visión global de toda la biodiversidad.

Cuando hay alternativas en muchos casos para las administraciones, quizás tengamos que llegar al planteamiento de demandas judiciales y que los jueces decidan.

Es evidente que los medios mecánicos en bastantes casos son más caros que los medios químicos, pero no podemos seguir envenenando solares y miles de kilómetros de bordes de carreteras y de calles.

Los presupuestos de las administraciones (y de los particulares) deben tener conciencia de la situación y destinar dineros de otras partidas para este fin.

La buena noticia es que se crean y se mantienen más puestos de trabajo con desbroces mecánicos que con la guerra química que acaba con todo, incluso con la salud y la vida de las personas.

Cuando veo una abubilla con un insecto en el pico para sus pollos, está claro que no lo ha conseguido en un campo o borde envenenado con herbicida.