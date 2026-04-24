Daniel Pérez sigue engrandeciendo nuestro patrimonio cultural

Fue en la noche del miércoles, en el Centro Sociocultural Peromato, cuando el insigne zamorano Daniel Pérez Fernández, maestro en tantas artes, eligió tiempo y lugar para presentar su ingente labor de musicalización de una muestra de la lírica española en lengua castellana.

Bajo el título genérico de "Clásicos y modernos", el autor recorrió los albores del castellano —en su cristalización entre los siglos X y XI— hasta la actualidad. Un trabajo vasto y concienzudo de recopilación, selección, musicalización y puesta en escena, de enorme mérito, preclaro intelecto y fina sensibilidad artística. Esta es su segunda entrega en la adaptación musical de la poesía, ambas estrenadas en Peromato. Si con la anterior transitó la comunidad autónoma, con esta bien podría aspirar a horizontes más amplios, especialmente en el ámbito hispano.

Abrió con la jarcha "Mio al-habib enfermo de mio amar", marcando desde el inicio el alto nivel de la propuesta. Siguieron "Moriana cautiva", del Romancero Viejo; el soneto V de Garcilaso "Escrito está en mi alma vuestro gesto" y "Esposa", de San Juan de la Cruz, cerrando una primera parte de honda emoción.

No es ajena a su formación la huella de la Nueva Trova Cubana, en cuyos efluvios se reconoce su hondura expresiva: ecos caribeños, lánguidos y comprometidos, atravesaban esta primera entrega.

El Barroco llegó con Lope de Vega "Desmayarse, atreverse…" y Quevedo "Amor constante más allá de la muerte", este último sostenido con elegancia en aires de bulería por soleá. Su conocimiento del flamenco, como de otras músicas, volvió a evidenciarse una vez más.

Después, Bécquer "El arpa olvidada", Rosalía de Castro "Busca y anhela el sosiego", Machado "Yo voy soñando caminos", con cadencia de habanera, nuestro León Felipe "Ven con nosotros", en ritmo de tango y García Lorca "Navidad en el Hudson", con gran acierto en clave de blues. También Pedro Salinas "Para vivir no quiero" hecho a su amante, Miguel Hernández con "Tristes guerras" de "Cancionero y Romancero de ausencias" y el soneto 19 de "El rayo que no cesa" en ecos de soleá y malagueña, todos recibidos con prolongados y efusivos aplausos.

Como cierre, un regalo: "Mientras tú duermes", de Claudio Rodríguez, evocación íntima y sentida… Al que se la canté en varias ocasiones en El Rocío, delante del Rejo.

Así concluyó un recital majestuoso, sostenido por la voz y el criterio de un inconmensurable Daniel Pérez, firme en su apuesta por la riqueza de nuestra cultura. n