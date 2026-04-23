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Opinión

Laura Rivera

Laura Rivera

Desde entonces ya Zamora no se ha vuelto a levantar

Desde Zamora diremos que las empresas se van

Celebración del Día de Castilla y León en Villalar de los Comuneros

Celebración del Día de Castilla y León en Villalar de los Comuneros / EUROPA PRESS

Si nos hallamos reunidos es pare el pan preparar, / la tortilla y los pimientos que nunca pueden faltar / (mejor si son zamoranos porque pican a rabiar), / alimentos de la tierra para hacer la fiesta en paz.

De morado los pañuelos para en el cuello anudar, / y el romance comunero de histórica actualidad: / Con los de Padilla y Bravo ¡No a la guerra ahora en Irán! / Con Acuña y Maldonado ¡Palestina libertad! / Con ciudades comuneras ¡Polisario vencerá!

Paraguas por si tormenta o lluvia primaveral, / la gorra del Che Guevara o la boina del rural, / (que es como llaman al campo en despachos de ciudad) / porque el sol es de justicia en nuestra comunidad.

Y porque sed de justicia nos lleva a reivindicar / como aquellos comuneros que a un rey hicieron jurar / "los fueros y libertades que tendréis que respetar". / La pancarta y las banderas tampoco pueden faltar.

En la campa celebramos la fiesta de Villalar / las izquierdas. Mientras tanto, en Valladolid Pollán / negociando con Mañueco las condiciones están / del programa de gobierno con el que quieren mandar / a las gentes de Castilla y de León, Comunidad / la más extensa de España, y de Europa y más allá. / Pero que con los gobiernos del Partido Popular / se despuebla a manos llenas, rasando su humanidad.

Si es como el de Extremadura el pacto al que han de llegar / las mesnadas de Mañueco con las huestes de Pollán, / proclamarán las derechas la "prioridad nacional": / primero a los españoles, lo que sobre a los demás / que, aunque trabajen las tierras y abran la puerta del bar, / cuiden a nuestros mayores que envejecidos están, / llenen la escuela de niños que se tuvo que cerrar, / que con voces de futuro espantan la soledad... / son los llegados de fuera hablando un extraño hablar.

Pero no cual cortesanos que varios siglos atrás / venían con el rey don Carlos de Alemania majestad / "que es tratamiento extranjero que Castilla no ha de dar" / -como dijeron al oírlos los de la comunidad / porque al pueblo no venían a servir sino a mandar.

Pero el canto de esperanza volveremos a cantar / con el Mester en la campa del pueblo de Villalar: / Las cigüeñas no se marchan ni vuelven ya por San Blas / y cada vez nacen menos niños en este lugar. / Pero en tierras de Zamora las gentes van a luchar / porque si vieja es la yesca más fácil se prenderá. / Se prenderá la justicia para poder albergar / a todos los inmigrantes que vienen a trabajar. / Y si queman la Culebra nos quedará el encinar / que los brotes de la helada tampoco se han de llevar. Pues la gente de mi pueblo es dura cual pedernal / ¡De aquí no nos echa nadir ni aunque pongan el biogás!

Porque ni en el mil quinientos ni en quinientos años más / los gobernantes de turno al pueblo van a escuchar, / ya sea un rey extranjero o sean Mañueco y Pollán.

No es de extrañar que la campa Pollán no quiera pisar / cual derechita cobarde que la cara no va a dar. / Ya se verá si Mañueco se acerca hasta Villalar, y si se patea la campa o el acto institucional.

En la campa descampada donde volverá a sonar / que es común el sol y el viento, la tierra y el encinar, / los de Zamora diremos que el campo hay que preservar / para que siga viviendo la gente en este lugar.

Que el viento y sol de Zamora no lo son para explotar / poniendo huertos solares y esas aspas que al girar / producen los electrones que a otras tierras llevarán. / Y que la tierra es del pueblo y no para que el biogás, / biometano, renovables y plantas por instalar / alimenten las industrias que aquí no se instalarán.

Una jota castellana y leonesa se cantará / porque cantando y bailando se puede reivindicar:

"Que no pongan las plantas de El Cubo y Barcial, / de Algodre y de Coreses y de San Cebrián, / la de Castrogonzalo y la de la Granja, / Peleas y Santibáñez y Santovenia. / Villafáfila es verde sin energía, / y en Toro hacen un vino que quita penas. / Zamora no se libra por ser capital. / Elon Musk amenaza, y amigo es de Trump: / la tierra vaciada por fin servirá / para dar energía a la más llena."

Desde Zamora diremos que las empresas se van: / que Valbusenda se vende y que va a quebrar Losan, / y que en silencio se cierran en cada pueblo y lugar / explotaciones agrarias, ganaderas y además / talleres, tiendas, empresas que no pueden prosperar. / Aunque haya plan de la Raya que linda con Portugal, / de Campos, y subvenciones de la dipu provincial, / la provincia se despuebla cada año un poquito más.

No me extraña que el faundismo-caciquismo provincial / con su presidente al frente haya ido a Madrid a buscar / a la Sra. Corina que ostenta el Nóbel de Paz / (aunque se lo ha regalado al "president" Mister Trump) / para ofrecerle Zamora por si quieren asentar / algunos venezolanos que vengan a trabajar, / con condiciones que impone el Partido Popular: / que no viajen en pateras sino en viaje oficial; / que trabajen sin papeles y sin regularizar / para que no se dé a nadie la identidad nacional. / Y al que se le dé que sepa que a la cola habrá de estar / por detrás de los nacidos españoles de verdad.

-¡Pues con esas condiciones ni Corina va a asentar!

No es de extrañar que Zamora no se ha vuelto a levantar / en manos de los caciques del partido popular: / sigue esperando en la Junta a las huestes de Pollán / y en la diputación campa el faundismo provincial.

Pero el canto de esperanza volveremos a cantar / con el Mester en la campa del pueblo de Villalar: / Las cigüeñas no se marchan ni vuelven ya por San Blas / y cada vez nacen menos niños en este lugar. / Pero en tierras de Zamora las gentes van a luchar / porque si vieja es la yesca más fácil se prenderá. / Se prenderá la justicia para poder albergar / a todos los inmigrantes que vienen a trabajar. / Y si queman la Culebra nos quedará el encinar / que los brotes de la helada tampoco se han de llevar. Pues la gente de mi pueblo es dura cual pedernal / ¡De aquí no nos echa nadir ni aunque pongan el biogás!

Con esto voy acabando este romance que está / inspirado en nuestra historia y en cosas de actualidad.

En pie se ha puesto Zamora porque se va a levantar / y vamos a ir a la campa para de nuevo luchar. / Celebraremos derrotas o victorias ¡qué más da! / Si la meta es el camino y camino a Villalar / nos vamos: ¿Llevas la boina? / ¿la pancarta? ¿vino y pan?

Que es día de lucha y fiesta ¡Nos vemos en Villalar!

Portavoz de IU en la Diputación

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