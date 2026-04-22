Jesucristo.blogspot.com

La Semana Santa de Zamora de este 2026 ha sido un estallido de luz, sonido, belleza, delicia y diversión.

Incluso si Dios ya es el dinero no ha podido haber mayor acto de Fe que la caja que han hecho los negocios del ramo.

La fiesta fue como la graduación de una ciudad que necesitaba no sentirse "abandonada de la mano de Dios"; la animación fue como un gran botellón suministrado por el servicio de urgencias más cercano; la gula volvió a ser un pecado ahora que ya no lo es, y lo de: "Zamora, en Semana Santa, quien no liga es un manta", palabra de Dios.

Incluso el fin principal de la efeméride (el hacer penitencia) se llevó a cabo inexorablemente, fueras creyente o no, pues la longitud de algunas procesiones exige que pasen a ser de 3 o más filas por lo interminables que son.

Ante este espectáculo tan grandioso, ante esta representación teatral viva y triunfante, ante esta feria impagable, cabe disfrutarla y punto. Pero… ¡¡¡meditemos un poco!!!

Recordemos qué es un "blog". A través de Internet todo humano puede tener uno. Un blog es una especie de cuaderno en el que cada cual puede poner por escrito lo que le da la gana e incluso ilustrarlo con fotos.

Pues bien, viendo la infinita devoción que se manifestó en Zamora ante el credo "católico" recordemos que no es oro todo lo que reluce ya que hay demasiado "creyente no practicante". ¿Por qué?

Si Jesús de Nazaret hubiera tenido un blog, dado que bajo el título del mismo se puede poner una frase lapidaria (en el mío pone: "aquí hay de lo que no hay") segurísimo que el Mesías habría puesto: "AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO".

También es de suponer que Jesús sólo usaría el blog para contarnos sus parábolas (y que las gentes le entendieran), que por lo demás todo lo demás es paja.

Sí, porque si tenemos en cuenta que los evangelios se escribieron décadas después de la muerte de Cristo, y que por lo tanto lo que se sabe sólo se sabe por transmisión oral, ocurre que lo que se dijo que dijo puede ser cierto, medio cierto o falso. O sea que aún con buena Fe, puede haber en todo esto un exceso de imaginación.

Recuérdese que lo esencial del catolicismo son "los 10 mandamientos", puesto que si los cumples vas al Cielo y si no al Infierno (arrepentimientos de última hora aparte).

Pues bien, esos 10 mandamientos, según quien aceptó ser crucificado "para salvarte", se resumen en 2: "Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo".

Siendo, según expertos, "lo de amarás a Dios" un resumen de los 3 primeros mandamientos, y lo de "amarás al prójimo" el compendio de lo que dicen los otros 7 (Nota: El 6º, el del NO FORNICAR mandata no violar o violentar sexualmente a la prójima; sin nada que ver con que te hagas pajas. O sea, que por casto o casta que seas, si no amas al prójimo no te libras del Infierno).

Por tanto, lo de que Jesús es el Hijo de Dios, que su madre fue Virgen, que resucitó al tercer día, etcétera, lo más fácil es que sean inventos de la institución llamada Iglesia Católica para dar fuerza a su teorema principal: Para entrar en el paraíso debes de "amar al prójimo como a ti mismo".

Cosa elemental pues si eso se cumpliera el paraíso lo tendríamos aquí en la Tierra y lo disfrutaríamos ya, porque: no habría robos, no se explotaría a la gente, no habría guerras, no se violaría a nadie, no habría racismo ni violencia, habría solidaridad, nos ayudaríamos mutuamente...

O sea, que lo de ser cristiano es tan distinto a lo que se hace hoy en día que declararse "católico no practicante" es una genialidad. ¡A ver si cuela en el Juicio Final!