Indestructible y eterno

¿Por qué vas a Villalar?, me ha preguntado más de una vez esa legión de escépticos de los que suelen presumir de aprovechar el Día de Castilla y León para darse un garbeo por Madrid, hacer alguna excursioncilla o, hace años, ir de compras al Ikea de Oviedo y regresar contándolo. Yo acostumbro a contestar con una frase corta, de solo cinco palabras: "Me siento muy a gusto". Es verdad, pero hay mucho más. Llevo casi medio siglo (este año se cumplirán los 50 años) yendo a la concentración popular en las eras del pueblo comunero y jamás me ha decepcionado ni lo que he encontrado allí ni lo que he experimentado en mis adentros. ¿Fiesta?, claro. ¿Música, canciones y bailes?, por supuesto. ¿Reencuentro con amigos y conocidos?, entrañable y emocionante. ¿Reivindicación?, imprescindible, no puede faltar.

A Villalar no solo vamos a estar allí, a cantar, a divertirnos, a comer y beber con viejas y nuevas amistades, a corear consignas y canciones. Vamos, al menos yo y mucha más gente, a sentirnos más de esta tierra, a pensar en ella, a mirar hacia adelante, a entender que, sin el fuerte tirón anímico de Villalar, nada sería igual. Desde principios de los 70, he entendido, y vivido, que Villalar es energía, es coraje, es recuerdo de lo que pudo ser y no fue, es vislumbrar un futuro mejor, es derrotar a la resignación y al pesimismo, es llenarse el pecho de vientos de esperanza, de bocanadas de ilusión, es abrazar sueños, palpar utopías realizables, creer firmemente en esta tierra, rendirle un homenaje sentido, ilusionante e imperecedero.

Rodeado y amparado por todas estas premisas y convicciones, Villalar es indestructible y será ya eterno. Lo han tirado a matar en muchas ocasiones, pero no han podido con él ni con lo que significa. Y las armas usadas han sido letales: prohibiciones, desprecios, humillaciones, falsedades, absurdos provincialismos, aberraciones ideológicas y relatos manipulados y tergiversados en aras de la mala propaganda. Quizás lo peor haya sido que gran parte de esas campañas infames ha surgido desde las propias instituciones regionales (¿verdad Aznar?) o provinciales. Es un caso único España, y diría que en el mundo: los que gobiernan, contra gobernados en la celebración de una fiesta que atañe al común y que tendría que ser aprovechada, sobre todo por los dirigentes, para unir, para pelear juntos.

¿Por qué ha resistido Villalar tantas y tan duras y traicioneras embestidas? Creo que la respuesta es sencilla: porque está muy arraigado dentro de muchas personas. Siempre habrá miles de ciudadanos dispuestos a hacer miles de kilómetros (por Villalar no se pasa, se va) para, en las eras comuneras, sentirse más castellano-leoneses, gentes nacidas aquí y vinculadas a una tierra que los necesita y, a la vez, les brinda el brío y la potencia para seguir creyendo en ella, en lo que fue, en lo que es y, especialmente, en lo que debería ser, en su futuro, en un mañana más próspero donde también quepan los que tuvieron que irse y quieren regresar.

A Villalar, el 23 de abril, no acudimos únicamente en plan folklórico teñido de nostalgia. No. Vamos tras un reflexión de la razón, del buen juicio, del ayer histórico, pero también por una llamada de la sangre, del corazón, de las raíces, de ese inconsciente colectivo que nos pide, y exige, impulso, ganas, lucha, esperanza. Por todo ello, el Día de Castilla y León en Villalar no puede concebirse sin reivindicación. Reivindicación a las administraciones, a todas, y a nosotros mismos: más compromiso con esta tierra, más empuje para defenderla, más creer en ella. Y un lugar ideal para caminar por esta senda es Villalar, su esencia, su simbolismo, su referencia sentimental, su legado indestructible, eterno.

¿Ha quedado claro que me entusiasma Villalar, que me siento a gusto allí? Pues, eso.