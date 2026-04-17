En estos momentos en los que la polarización es "la reina" de la política, llegamos a un punto en el que ya no nos asustamos de nada, pero en el que hay que defender y reivindicar que hay cosas que no se tendrían que permitir. Y menos si los que pronuncian ciertas declaraciones con el claro objetivo de generar titulares que se viralicen son representantes públicos.

¿De verdad damos el visto bueno como sociedad a que haya quien utilice como argumento para criticar la regularización de migrantes que se van a dar papeles a quienes han abusado de una mujer? ¿En serio vamos a seguir permitiendo que se criminalice a los migrantes y se genere odio hacia ellos por una lacra social como la violencia de género en la que los violadores, asesinos y maltratadores también son españoles? ¿O es que los "abusadores" son solo migrantes? Pues ya les respondo yo a la última pregunta. No, más bien al revés. Según los últimos datos del INE sobre condenados por delitos sexuales en nuestro país, que son del año 2024, el 84% son de nacionalidad española.

Así que, con los datos en la mano, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Les quitamos la nacionalidad a los españoles que tengan antecedentes policiales? ¿O es que los españoles pueden abusar, robar o delinquir y ya está, pero los migrantes no merecen la nacionalidad porque abusan de mujeres? ¿Por qué tenemos que escuchar este tipo de declaraciones que siguen fomentando el desprecio y la inquina hacia los migrantes? Porque eso es lo que radica detrás de este tipo de afirmaciones. Ya sabemos que hay partidos políticos a los que no le gusta esta medida, y están en su derecho, pero no tiene sentido mezclar churras con merinas.

Quizás en vez de tanto criticar, habría que aprender a mirarse un poco más el ombligo y a reflexionar sobre lo que se hace, se dice y se genera. Porque no todo vale.