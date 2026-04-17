Miedo y entornos digitales para la inversión

La inversión acarrea cierto desasosiego a los particulares. Siempre existe el miedo al error y la pérdida, al desconocimiento o, lo que es peor, creer que se sabe aquello que se desconoce. Los profesionales de la inversión suelen hacer negocio con la suma de céntimos y paciencia protestante, mientras que el particular más peligroso tiende a estar cegado por ambiciones exageradas o el consejo de asesores deshumanizados. En este contexto, el regulador de los mercados en España, la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), ha publicado una guía para respaldar a los particulares en la jungla de la inversión digital.

La guía 'Persuasión digital para inversores' merecería una mirada atenta por parte de todo inversor deseoso de minimizar riesgos antes de poner en manos ajenas su patrimonio. El mar de inversiones posibles está plagado también de actividades filibusteras y métodos rebuscados, por lo que requiere encomiarse a más que santos para abordar el interés de abordar el milagro de consolidar ahorros. Y hasta amenazas poscuánticas.

Guía contra la captación indeseada

La guía de la CNMV sobre persuasión pretende facilitar estrategias para mitigar los efectos de las técnicas de captación utilizadas por plataformas, aplicaciones y webs en el ámbito de la inversión. Entre dichas técnicas, la CNMV destaca el 'precio por goteo', en el que se muestra un precio muy bajo al principio que después va subiendo; o el 'lodo' o pasos innecesarios para que, por ejemplo, sea difícil cancelar una cuenta o retirar dinero; así como el 'enmarcado', cambiando la manera al exponer un dato; o 'afirmaciones de escasez', haciendo que algo parezca limitado para temer perder la oportunidad de invertir.

La guía, realizada dentro de la actividad de la CNMV dirigida a la formación de los inversores con el objetivo de ampliar la educación financiera, incluye 11 recomendaciones para invertir con criterio en entornos digitales, siendo el primero la verificación de que la plataforma esté registrada y que se opere solo con entidades autorizadas.

Haría bien cualquier ciudadano en contrastar cualquier asesoramiento, sea digital o de su banco de confianza (baste recordar el jaleo de las preferentes). En la persuasión tradicional, entendida como aquella que se ejerce a través de canales presenciales o analógicos como, por ejemplo, llamadas telefónicas, presentaciones físicas, eventos, reuniones, prensa, etc., la esencia es la interacción humana y el tipo de contenido facilitado suele ser más analítico. Esto permite que el consumidor o el inversor active procesos de evaluación más racionales: compare datos, haga preguntas o solicite más información entre otros. Pero mejor no quedarse huérfano de prudencia.

Persuasión digital

Por el contrario, en la persuasión digital, entendida como aquella que opera mediante plataformas 'on line' que combinan datos, automatización y diseño de interfaces y contenidos para influir en el usuario, entran en juego técnicas como la segmentación algorítmica, los mensajes personalizados, el uso de pruebas sociales digitales (reseñas, testimonios, seguidores) y dinámicas de urgencia creadas a través de anuncios, correos o mensajes en redes sociales, que permiten un alcance masivo y un impacto inmediato, pero también reducen la capacidad del usuario o inversor para evaluar la autenticidad del emisor, la veracidad de la información y la conveniencia de la oportunidad y, por tanto, para tomar decisiones reflexivas y racionales.

Pero ni los argumentos tradicionales ni los digitales deben ir a misa sin análisis tranquilo y sosegado. Y encima, explica el informe de la CNMV que los profesionales de la persuasión no se andan con boberías y atacan allí donde más efectivos son sus mensajes. Es lo que los técnicos de la CNMV denominan los patrones oscuros. Lejos de Azkaban pero cuyos autores debieran alojarse, los patrones oscuros son técnicas basadas en el conocimiento sobre el comportamiento humano para implementar características o pasos engañosos que no se alinean con lo que es mejor para el usuario.

Los patrones oscuros

En el ámbito de los patrones oscuros, la interfaz puede ser utilizada no solo para facilitar la experiencia de usuario, sino para inducir conductas no deseadas o no consentidas conscientemente por este. Su objetivo no es ayudar al usuario a tomar decisiones informadas, sino incentivar determinados comportamientos, aumentar el tiempo de uso, dificultar la salida de la web o fomentar opciones que favorecen a la plataforma. Estos patrones pueden adoptar formas muy variadas: destacar visualmente la opción más rentable para la empresa, esconder o complicar el acceso a información relevante, obligar a seguir múltiples pasos para cancelar un servicio, plantear preguntas de forma sesgada para obtener determinadas respuestas... Los patrones oscuros pueden socavar la autonomía del usuario, dificultar la toma de decisiones racionales y aumentar la probabilidad de actuaciones impulsivas o perjudiciales.

Mejor repensar

La conclusión tras la lectura del informe no sorprende. Frente a los impulsos mejor es repensar: "Antes de invertir, conviene tomarse el tiempo necesario para comparar alternativas, revisar la información oficial más allá de lo que destaca la aplicación y utilizar una breve lista de comprobación que le ayude a confirmar que la decisión es coherente con sus objetivos. Asimismo, es recomendable evitar decidir bajo presión, cansancio o por influjo de notificaciones constantes. En definitiva, controle el contexto en el que toma decisiones y evite actuar bajo presión emocional".

Aunque Irán asegure que deja libre Ormuz, aunque EEUU asegure que la calma volverá en poco tiempo, aunque la economía española está a la cabeza en crecimiento económico de Europa, aunque algunos bancos e inversores están ganando con los altibajos bursátiles, aunque la bolsa esté en máximos (o por ello), aunque los expertos apunten a la devaluación progresiva del dólar, aunque los precios de las comisiones estén por las nubes, aunque el bitcóin esté lejos del récord, aunque digan que el precio del suelo nunca baja, aunque digan que comprar una vivienda a reformar es una oportunidad, aunque digan que las inversiones en suelo rural no urbanizable es rentable... mejor pensarlo dos veces. O tres. Aquí, la guía de la CNMV.