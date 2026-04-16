Almeida de Sayago: cuando se pierde la tranquilidad

Desde hace meses, Almeida vive en una inquietud constante. No es una alarma puntual ni un episodio aislado, sino una sensación persistente de vulnerabilidad que se ha instalado en el día a día de sus vecinos.

Quienes conocemos el pueblo —quienes volvemos, quienes hemos apostado por él, quienes mantenemos viva una casa, una historia o un vínculo— sabemos bien lo que significa esa tranquilidad que siempre lo ha definido. Por eso, cuando se pierde, aunque sea parcialmente, el impacto es profundo.

Robos en viviendas, accesos forzados, objetos sustraídos que en ocasiones aparecen después, incluso destruidos. Hechos que, por su repetición, han dejado de ser anecdóticos para convertirse en un problema que afecta directamente a la convivencia y a la percepción de seguridad en esta pequeña localidad zamorana.

Pero quizá lo más desconcertante no es solo lo que ocurre, sino cómo ocurre. No se trata, al parecer, de bandas organizadas que operan de forma itinerante por el medio rural, sino de una realidad más cercana, más incómoda y, por ello, más difícil de abordar. Una situación que se mueve en el terreno de las sospechas compartidas, de lo que se comenta en voz baja, de lo que todos intuyen, pero nadie puede —o se atreve a— señalar abiertamente.

Conviene, además, evitar interpretaciones simplistas que desvían el foco del problema. No estamos ante una cuestión asociada a la llegada de población de fuera, como en ocasiones se sugiere con ligereza, sino ante una realidad más compleja que nace y se desarrolla en el propio entorno. Señalar en la dirección equivocada no solo es injusto, sino que dificulta encontrar soluciones.

Y ahí es donde el problema deja de ser únicamente policial para convertirse en algo más profundo.

Porque cuando los hechos no pueden demostrarse con claridad, cuando no hay flagrancia ni pruebas suficientes, la capacidad de actuación de las fuerzas de seguridad se ve limitada, por más presencia que exista. Y cuando la respuesta institucional no logra ofrecer resultados visibles, la sensación de desprotección crece.

Pero lo más preocupante no es solo la falta de respuestas inmediatas, sino el efecto que esta situación está generando en el tejido social del pueblo. La desconfianza se instala, los rumores circulan, las relaciones se tensan. Se empieza a normalizar lo que no debería normalizarse.

Y eso duele. Duele especialmente en lugares donde la convivencia ha sido siempre un valor, donde las puertas han estado abiertas y donde la confianza formaba parte de la vida cotidiana.

Almeida no es un caso aislado. Es el reflejo de una realidad que afecta a muchos entornos rurales: poblaciones pequeñas, con viviendas vacías durante parte del año, con recursos limitados y con dificultades para afrontar problemas complejos que mezclan seguridad, convivencia y contexto social.

Sin embargo, precisamente por eso, lo que está en juego es mucho más que una sucesión de robos.

Está en juego la confianza.

Está en juego la convivencia.

Y, en cierto modo, está en juego la idea misma de que el medio rural sigue siendo un espacio donde merece la pena vivir, invertir y construir futuro.

Quienes apostamos por estos territorios —muchas veces desde el vínculo emocional, pero también desde el compromiso real— necesitamos algo más que resignación. Necesitamos que las instituciones, en todos sus niveles, tomen conciencia de que este tipo de situaciones no pueden quedar diluidas en la rutina.

No se trata de buscar culpables sin pruebas, pero tampoco de mirar hacia otro lado.

Porque cuando un problema se instala y nadie consigue atajarlo, deja de ser un problema puntual para convertirse en un síntoma. Y los síntomas, si no se atienden, acaban debilitando aquello que pretendemos proteger.

Quizá ha llegado el momento de preguntarse, con serenidad pero con firmeza: ¿Qué está pasando realmente en Almeida de Sayago?

Y, sobre todo, ¿qué estamos dispuestos a hacer para evitar que siga pasando?

Teresa Pacheco Osa