Zamora le "sobra" al CIS de Tezanos

Es la segunda vez que me ocurre y la segunda vez que escribo sobre esta cuestión en este periódico. Cuento aquí lo que me ocurrió el jueves pasado. Media mañana. Entré en una oficina de Caja Rural de Zamora en la capital acompañando a mi mujer que iba a realizar una gestión bancaria. Ambos preocupados porque en ese momento el veterinario estaba operando a nuestra perrita "Trufi". Sonó el teléfono, prefijo 91, la llamada era desde Madrid. Voz femenina.

—Hola, le llamo del CIS... Le importaría contestar a una encuesta... No durará más de quince minutos...

Dudé un instante, pero inmediatamente me repuse. Pensé: "Bien, una encuesta electoral, me gusta, eso es que las hacen".

—Sí, sí, no hay problema...

—La encuesta va a ser grabada y la grabación será guardada durante... (no oí bien o no recuerdo el tiempo exacto).

La voz femenina me explicó algo relacionado con la Ley de Protección de Datos.

—Si le parece, empezamos, ¿a qué provincia estoy llamando?

—A Zamora..., Castilla y León, claro (me pasé, sin duda, apostillando lo de Castilla y León, ¡cómo no iba a saber la mujer que llamaba del CIS que Zamora está en Castilla y León!).

Silencio, dos, tres segundos.

—Ah, pues lo siento... Ya tenemos completa esa provincia...

—...Pero... ¿por qué no me hace la encuesta?

—No, no, es que ya tenemos las suficientes.

—Pero..., no puede ser, es la segunda vez que me ocurre, que me dejan con la miel en los labios. A mi mujer ya le ocurrió también hace un tiempo. ¿Pero por qué?

—Ya le he dicho. En Zamora y Castilla y León los ciudadanos son muy participativos (¿). Contestan siempre, otras comunidades autónomas, no.

—¿No será porque el perfil de los ciudadanos de esta provincia y de la comunidad autónoma en general es conservador y creen en el CIS que si dan su opinión le van a distorsionar el resultado de su encuesta?

—... Adiós.

Y me quedé, así, corrido y estupefacto, dándole vueltas a lo que había ocurrido, la segunda vez que me ha sucedido en poco tiempo. Desde el pasado jueves entiendo un poco más los resultados de las encuestas del CIS que preside José Félix Tezanos.